¡La nueva celebridad que ha seguido los pasos de Francisca con su pelo y hace un cambio radical! La presentadora ha creado un movimiento que ya no tiene fin. Ahora ha sido este famoso conductor el que ha decidido meterle la tijera a su melena. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que el pasado lunes, Francisca diera el paso de, no solo cambiar su imagen, sino aceptarse y quererse, son varias las personas que se han sumado al que es ya todo un movimiento de amor a uno mismo. Después de cortarse la melena y dejar al descubierto sus espectaculares rizos, fue la actriz Laura Flores quien se deshizo de su peluca y reivindicó su imagen natural. Ahora le toca el turno a un hombre, un famoso presentador que, muy inspirado por los hechos y la necesidad de un buen corte, recurrió a la tijera para hacerse un cambio radical. Si bien su transformación dista mucho de lo que hizo Francisca y el significado detrás de su gesto, de alguna manera sí tiene que ver con la importancia de atreverse, de no tener miedo y aventurarse a nuevos comienzos. Francisca Francisca | Credit: Despierta América ¿Quién se atrevió a deshacerse de sus pelos largos y lucir imagen renovada? Pues nada más y nada menos que Julián Gil, quien lo grabó de principio a fin, con un antes y un después más que evidente. Los piropos de sus seguidores no tardaron en llegar por el cambio a mejor. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Se quitó 10 años de encima", "Mil veces mejor", "Rejuveneciste", "Ya urgía el cambio", "Guapísimo", "Te ves muy lindo", escribieron tan solo algunos. Un nuevo look que ya presume feliz en Qatar junto a su amada Valeria Marín.

