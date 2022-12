¡Qué divertido! Julia Roberts luce un vestido estampado con la cara de George Clooney para homenajear al actor La actriz apoyó a su buen amigo en un homenaje, al que llegó ataviada con este llamativo diseño a la medida de Moschino. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hay muchas maneras de demostrarle a un amigo que le aprecias, pero Julia Roberts lo ha hecho de la manera más hollywoodiana posible. ¡Todos queremos una amiga como ella! La actriz sorprendió a todos en la 45ª entrega anual de Honores del Centro Kennedy, en Washington, donde acudió para apoyar a su amigo George Clooney, homenajeado junto a otros artistas por sus logros en el mundo del entretenimiento. Para la ocasión, Roberts habló con su estilista favorita, Elizabeth Stewart sobre su deseo de lucir un diseño exclusivo y especial con el que también honrar la figura de su amigo. La estilista de celebridades como Cate Blanchett o Jessica Chastain, recurrió a Jeremy Scott, director creativo de Moschino y amante de la cultura pop, para el encargo y éste no defraudó. Julia Roberts vestido George Clooney Credit: Shutterstock/ Grosby Group El diseñador personalizó un vestido de cuello redondo, con cuerpo entallado, falda voluminosa y pequeña cola con un divertido estampado que presentaba fotografías de George Clooney enmarcadas en dorado y que Roberts acompañó con una chaqueta corta. Con el cabello suelto en suaves ondas y un maquillaje muy natural, la "novia de América" se mostró muy sonriente desde su llegada con su esposo Danny Moder. Si observamos el traje con atención, podemos ver instantáneas de todas las etapas de la vida del estadounidense, desde su papel como Dr. Ross en la serie ER cuando aún lucía el cabello completamente negro, a una en la que también aparece la propia Roberts. Una vez pasada la alfombra roja, la protagonista de Pretty Woman se cambió de look, y se enfundó en un traje negro de blazer y pantalón, más apropiado para la ocasión, ya que el anfitrión de la ceremonia era nada más y nada menos que el presidente Joe Biden. Julia Roberts vestido George Clooney Credit: Gail Schulman/CBS via Getty Images George Clooney y Julia Roberts trabajaron juntos por primera vez en la cinta de 2001, Ocean's Eleven, y hace unos días presentaron su última película juntos, la comedia romántica Ticket to Paradise. Ambos han confesado en más de una ocasión que mantienen una cercana amistad, una de las más reconocidas de Hollywood y de la historia del cine. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los otros homenajeados en ese acto fueron la banda U2, Tania León, Amy Grant y Gladis Knight.

