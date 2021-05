La virreina de Miss Universo comparte sus secretos de belleza Julia Gama maravilló en el certamen como Miss Brasil y ahora nos cuenta cómo fue su experiencia. ¡No te lo pierdas! Por Laura Acosta Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace una semana fue Miss Universo y todavía estamos soñando con los bellos trajes y las pasarelas de nuestras reinas favoritas. Nos reunimos con Julia Gama, la virreina del concurso quien nos contó sobre su experiencia. "Estoy muy feliz de haber llevado el nombre de Brasil tan lejos, de haber representado a todos los latinos y se que todo pasa por una razón", nos dijo la brasileña. "Yo deseo todo lo mejor a Andrea, ella lo merece." También nos compartió sus mejores tips de belleza que tienes que incorporar a tu rutina lo antes posible. Dormir es esencial Julia nunca deja de dormir ocho horas cada noche. Nos explica que es esencial para despertar bella y refrescada. Toma mucha agua ¡La hidratación empieza desde adentro! Tomar agua es muy importante para mantener una tez radiante. Conoce tu tipo de piel Hasta los mejores productos de belleza no podrán hacer su trabajo si no son adecuados para tu piel. Asegúrate que estés eligiendo lo que te sea más efectivo. Vive feliz ¡Sonríe y deja que el mundo vea tu belleza natural! Mantén tus valores Nunca dejes de ser sincera contigo misma y nunca fallarás en ser realmente bella de adentro hacia afuera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz también habló sobre algunas estrellas del cine que la inspiran, como Jennifer Lawrence, Leo DiCaprio, Meryl Streep y Fernanda Montenegro. Nos contó que se le están abriendo puertas en Hollywood y esperamos verla en una película pronto.

