¡Omg! Julia Fox muestra sus senos en Cannes con un corsé que parece de cristal La actriz y modelo, quien fue pareja de Kanye West, siempre luce modelos atrevidos y con poca tela pero este corsé quizá es la pieza más reveladora que ha llevado hasta ahora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julia Fox siempre llama la atención con sus atuendos atrevidos en los que predominan los tops diminutos y las microfaldas o pantalones muy bajos, con una sensación de cierta desnudez. A la que fuera, por breve tiempo, novia de Kanye West, con quien debutó como pareja en la Semana dela Moda de París, le gusta presumir su piel e incluso para ir al supermercado usa minúsculas piezas, que a veces son difíciles de diferenciar de ropa interior. Con un estilo minimalista y muy provocativo, hemos visto a la actriz de Uncut Gems lucir mini tops de mezclilla hechos por ella misma, un conjunto transparente de botas, bolsa y top decorados con preservativos, un vestido confeccionado a partir de una cortina de ducha, un clutch de cabello humano o una camiseta hecha con corbatas, entre otros extravagantes modelos. Julia fox senos cannes top cristal Julia fox senos cannes top cristal Left: Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Right: Credit: RACHPOOT.COM También la hemos visto destacar con maquillajes fuera de lo habitual, con la cara totalmente blanca y delineado gráfico. Julia fox senos cannes top cristal Julia fox senos cannes top cristal Left: Credit: Rachpoot/Bauer-Griffin/GC Images Right: Credit: STEFANI REYNOLDS/AFP via Getty Images Pero en la fiesta del 25 aniversario de Art of Elysium durante el festival de Cannes, la también modelo portó uno de sus looks más reveladores y originales hasta la fecha. Julia fox senos cannes top cristal Credit: Victor Boyko/Getty Images for Jane Owen PR Se trata de un corsé escultural, que parecía hecho de cristal, completamente transparente, de Cameron Hancock, sujeto por finísimas tira, que dejaba sus senos a la vista. Con un efecto de gota que resbala por el cuerpo, Fox mostró sus pezones pintados. Julia fox senos cannes top cristal Credit: Victor Boyko/Getty Images for Jane Owen PR Combinó la llamativa pieza con una falda tipo globo con caída plisada de la diseñadora emergente S. Sang Studio, quien explicó en Instagram que se había inspirado en el que considera "el lugar más seguro del mundo: la cama y el edredón ". La prenda, con una larga cola, fue perfecta para hacer una entrada clamorosa en una fiesta en Cannes. Con el cabello recogido en un moño y un maquillaje más sencillo que el intenso delineado al que nos tiene acostumbrados, Fox completó su look con una gargantilla de $35,000 de la firma Marli New York Diamonds y pendientes largos a juego, además de una pulsera y un anillo coordinados. No es el único look estrambótico que ha vestido en Cannes. Para la alfombra roja de la película The Idol optó por un vestido de aire nupcial semitransparente, confeccionado en un tejido blanco con brillo, con cuerpo estilo corsé y guantes largos. Sorprendió una vez más su look de belleza, con parte del rostro blanco y labios azul marino brillantes. Julia fox senos cannes top cristal Julia fox senos cannes top cristal Left: Credit: Lionel Hahn/Getty Images Right: Credit: Kristy Sparow/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y en la fiesta posterior, apareció con un diseño más peculiar si cabe, como una suerte de Polichinela, con un conjunto de pantalón y blusa holgada decorada con grandes pompones peludos y gorro a juego.

