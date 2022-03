No creerás de qué está hecho el clutch que lució Julia Fox, ex de Kanye, en la fiesta post Oscar La actriz apostó por un original vestido con un cuello halter en forma de mano, pero esa no fue la única referencia al cuerpo humano en su atuendo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Julia Fox clutch pelo humano Oscar Credit: Arturo Holmes/ FilmMagic Desde luego, Julia Fox sabe dar que hablar con su estilo. La actriz, quien fue brevemente novia de Kanye West y protagonizó junto al rapero numerosos titulares de moda, como su presencia con outfits coordinados en la Semana de la moda de París, o el extravagante regalo que recibió del ex de Kim Kardashian por su cumpleaños. Ahora soltera, la noche del domingo asistió como invitada a la fiesta de Vanity Fair tras la gala de los Oscar, donde se dieron cita numerosas celebridades, entre ellas muchos de los premiados con el galardón de la Academia, presumiendo increíbles diseños que nos hicieron soñar. Aunque en el caso de la actriz, esos sueños podrían transformarse fácilmente en pesadillas pues eligió un traje estilo columna de cuero negro del diseñador danés Han Kjobenhavn con un original cuello halter. Una pieza en forma de mano que se agarraba a su garganta, como si tratara de asfixiarla. Julia Fox clutch pelo humano Oscar Credit: Karwai Tang/ Getty Images La protagonista de Uncut Gems, fiel a su estilo, lució un exagerado delineado grueso en negro y rojo, que según declaró a la revista Vanity Fair se hizo ella misma, y recogió su cabello en una trenza, para dejar todo el protagonismo al peculiar traje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como complementos, eligió unos guantes hasta el codo, accesorio ya habitual en la alfombra, y una cartera de mano negra que según la actriz estaba cubierta de cabello humano. "Estos es pelo humano real", comentó a la publicación anfitriona mientras acariciaba el clutch. "Creo que es. Quiero decir, lo parece". Julia Fox clutch pelo humano Oscar Credit: Axelle/ Bauer-Griffin/ FilmMagic La cartera es obra del estilista Charlie Le Mindu, quien también es un artista y ha realizado incluso esculturas con cabello. Le Mindu se declara tricófilo, es decir, que tiene una obsesión y fetichismo por el pelo humano, y ya había trabajado antes con Fox, arreglando su melena para algunas sesiones fotográficas. La exmodelo nos tiene acostumbrados a extravagantes y reveladores atuendos. Hace unos días la vimos por Los Ángeles con un atuendo de mezclilla formado por un pantalón muy bajo y un top estilo bandeau ¡que se había hecho ella misma! Fox incluso compartió un tutorial de cómo confeccionarlo utilizando un par de pantalones. De hecho el estilo bandeau es uno de los favoritos de la actriz, como hemos podido observar en los últimos días. ¿Qué te parece el vestido? ¿Te pondrías algo similar?

