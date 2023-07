De la cancha a la calle: descubre el estilo de las jugadoras hispanas del mundial 2023 Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jugadoras del mundial futbol femenino 2023 de la cancha a la calle Credit: Carlos Alvarez/Getty Images// Instagram(2) Con el Mundial de Fútbol Femenino a la vuelta de la esquina echamos un vistazo a las jugadoras más talentosas del torneo y cómo cambia su estilo una vez que salen de la pista de juego. Alexia Putellas - España

La jugadora española debutó con su selección en 2013 y ha ganado numerosos premios como el Balón de Oro en dos ocasiones, además de otros galardones que incluyen el Premio World Soccer a la mejor jugadora del mundo.

Alexia Putellas

La hemos vestida de gala en numerosas ocasiones, como para recibir sus balones de oro, pero nos encanta este traje lavanda que combinó con zapatillas para recoger el Premio Nacional del Deporte de manos de la reina Letizia.

Estefanía Banini - Argentina

Conocida como una de las mejores jugadoras argentinas de la historia, actualmente juega en el Atlético de Madrid (España) y con 32 años puede que sea el último mundial en el que le veamos con la camiseta albiceleste.

Estefanía Banini

En su día a día la jugadora argentina, amante de los animales, opta por un estilo informal de pantalones entubados y camisetas, que suele completar con sobrecamisas y tenis.

Marta Cox - Panamá

Una de las jugadoras más experimentadas de su selección, pues ha jugado en cinco países distintos, actualmente lo hace en México. Este mundial será el primero para la panameña y para su país.

Marta Cox

En su cuenta de Instagram hemos podido ver que también fuera de la cancha apuesta por los atuendos de aire deportivo, como este set de bermudas y camisetas de cuello cerrado en color arena y tenis blancos.

Raquel Rodríguez - Costa Rica

La tica juega actualmente en el Portland Thorns, donde se ha destacado como una de las mejores y tiene experiencia en este tipo de torneos, de hecho marcó el empate 1-1 ante España en la Copa Mundial Femenina de fútbol en Canadá 2015.

Raquel Rodríguez

Para recoger el anillo como ganadoras del campeonato 2022 de fútbol femenino de Estados Unidos, la costarricense eligió un pantalón gris de cuadros con un top negro y tenis bicolor.

Linda Caicedo - Colombia

Debutó con la selección absoluta a los 17 años y a esa edad fue MVP de la Copa América 2022. Actualmente tiene 18 y juega de extremo en el Real Madrid. Es una de las mayores promesas de Colombia y según la Globe Soccer Awards, es la segunda mejor jugadora del mundo, solo superada por la española Alexia Putellas.

Linda Caicedo

La colombiana es otra de las que elige la comodidad cuando sale del trabajo y a menudo la vemos con pantalones de mezclilla y polos. En esta imagen luce un look monocromático, con pantalones con bolsillos en color beige, polo a juego y sombrero de rafia.

Marta Vieira - Brasil

La brasileña es una de las más veteranas y con 37 años está considerada una de las mejores jugadoras de la historia. A los 20 ganó por primera vez el premio FIFA a la Mejor Jugadora Femenina y desde entonces su palmarés no ha parado de crecer. Este será su sexto mundial y aún tiene pendiente ganar el título.

Marta Vieira

La jugadora, quien suele salir a la cancha con los labios pintados, es toda una inspiración para niñas de todo el planeta a las que le gusta el deporte rey. En 2019 asistió a una gala en Nueva York con este favorecedor enterizo con efecto falda de color rojo, muy alejada de los looks de inspiración deportiva.

