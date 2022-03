Juan Pablo Medina posa por primera vez con su prótesis El actor engalana la portada de la revista GQ de México y muestra cómo es ahora su nueva vida, a casi un año de que le amputaran su pierna derecha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace casi un año que la vida de Juan Pablo Medina cambió y de qué manera. Después de experimentar un fuerte dolor estomacal por lo que tuvo que ir a un hospital de la Ciudad de México dónde días después se encontró conectado de máquinas y con la noticia de que había sufrido un infarto. Lo que vino después fue algo que no esperaba y que cambió su vida por completo. Después de pasar varios días en cuidado intensivo, los doctores decidieron amputarle la pierna derecha, en un esfuerzo por salvarle la vida. Ahora y por primera vez habló de lo sucedido con la versión mexicana de la revista GQ y posó para la portada de su nueva edición, en la que mostró la prótesis que de ahora forma parte esencial de su vida. "Me hicieron una tomografía con contraste y vieron que tenía coágulos en el intestino y en las piernas. Tenía un coágulo en el corazón y éste aventó coágulos por todas las arterias. Esa fue la valoración. Yo tenía mucho dolor y para poderme operar el intestino y las piernas me tuvieron que dormir', le confesó el actor a dicha publicación. "Después de una cirugía para extraerme los coágulos, mi cuerpo empezó a no responder del todo bien. Mi papá me dijo que el hematólogo quería hablar conmigo y me adelantó lo que me iba a decir. Habían prometido rescatarme de los coágulos sin poner en riesgo mi vida, pero que ya me encontraba en una situación grave. Me ofrecían salvarme la vida, pero la solución era la amputación. Y cuanto más tiempo pasara, las cosas se tornarían más y más complicadas, por lo que había llegado el momento de tomar una decisión. Yo aposté por vivir". En las fotos de la publicación, el actor estadounidense de origen mexicano a quien hemos visto en series como La casa de las flores y Se busca papá, luce cómodo y feliz junto a sus mascotas y con looks muy frescos y modernos. En algunas fotos del interior de la publicación, Medina aparece con un traje verde limón que le sienta muy bien, mientras que en otra de las imágenes se puede el ver al actor con un pantalón corto negro, que deja ver su prótesis, combinado con un suéter naranja. En la portada también aparece con un pantalón corto color gris, una camisa del mismo color y una gran sonrisa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El proceso de obtener una prótesis ha sido un viaje. Cuando me dijeron que me iban a amputar, lo primero que me vino a la mente es que mi vida, como la llevaba, se había terminado. Es ahí cuando te preguntas qué vas a hacer y cómo será el cambio. Lo que yo quería era simplemente vivir y a partir de ahí empecé a pensar de manera positiva", explicó Medina. "Hay una persona que usa una similar y ella nos proporcionó los datos de Ottobock, la empresa alemana que desde el primer día ha estado presente en mi rehabilitación. Tengo la prótesis Genium X3, la cual cuenta con lo mejor en tecnología, es mecatrónica. Incluso, ya pude ir a jugar tenis". Ahora Medina se está acostumbrando poco a poco a su nueva prótesis y, pero dice sentirse con muchas ganas de seguir adelante y de seguir trabajando. De hecho, el actor se convirtió en el nuevo embajador de dicha marca de prótesis. "Por el momento mi recuperación va muy bien. Yo pensé que en chinga caminaría con la prótesis, pero no es así. Estoy reaprendiendo", dijo. "Por ahora, lo más importante es la salud mental y sanarme, poder dominar la prótesis y continuar con la recuperación física, para después llegar a poder interpretar los personajes que me lleguen en el futuro. Las cosas tienen que ir paso a paso".

