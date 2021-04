El boom de la joyería de plástico inspirada en la infancia que las marcas de lujo venden a precio de oro Cuentas de resina, hilos de algodón, abalorios con letras y chupetes de la suerte. Las firmas de lujo lanzan colecciones de bisutería retro con precios que oscilan entre los $300 y los $4,000. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Joyería plástico marcas de lujo Image zoom Credit: Cortesía ¿Recuerdas esos collares y pulseras que hacías con cuentas de plástico cuando eras niña y que llevaba todo tu grupo de amigas? Han vuelto. Exactamente igual que antes. Pequeños abalorios que forman patrones de flores unidos por hilos de algodón, letras deletreando tu nombre o los famosos chupetes de la suerte. La diferencia entre los de tu infancia, que casi siempre acababan rompiéndose, y los del presente está en la etiqueta. Porque marcas como Bottega Veneta, Versace o Balenciaga los han puesto a la venta con precios que oscilan entre los $300 y los $3,400. Mismos materiales, pero con una marca de lujo detrás. El pasado febrero, la marca italiana Bottega Veneta se hacía viral por vender un collar similar a un cable de teléfono de plástico enrollado por $2,000. Disponible en verde, blanco y malva, las reacciones no se hicieron esperar. Ahora han ido un poco más allá y su última colección incluye un collar de flores de cuentas por el módico precio de $3,390. Joyería plástico marcas de lujo Image zoom Credit: Cortesía Bottega Veneta La cuenta de Instagram Diet Prada, que se dedica entre otras cosas ha denunciar plagios o sinsentidos del mundo de la moda, llamó la atención sobre el hecho de que en plataformas como Etsy, existen miles de opciones similares si no idénticas, realizadas por pequeños artesanos y a precios mucho más asequibles. Y es que $3,390 es un precio difícil de explicar. Los abalorios son de resina y el broche de plata, pero no hay oro ni perlas ni piedras preciosas que lo justifiquen. La única razón es que lo firma una marca de lujo y como tal, sus precios tienen que estar a la altura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Otro ejemplo de esta tendencia es Balenciaga, que basa su última colección de bisutería en un amplio abanico de imágenes infantiles: animales de granja, corazones en colores intensos, motivos que nos recuerdan a los dibujos animados infantiles japoneses -como gatos y estrellas-, y ositos de gominola convertidos en collares, pulseras o aretes, a la venta con precios entre los $350 y $750. Joyería plástico marcas de lujo Image zoom Credit: Cortesía Balenciaga Los chupetes de plástico, un "amuleto de la suerte" que se puso de moda entre la juventud de algunos países en los años 90, convertidos en pendientes por la firma, también han sido una de las piezas más comentadas con un precio de $495. Aunque sin duda, la joya más exitosa ha sido este collar de abalorios de plástico con letras, hilo de algodón y cierre de latón, que está agotado y que se vendía por $650. Versace también se ha dejado contagiar por el espíritu alegre y colorido de la infancia. En una colección que es una oda a la propia marca, plagada de piezas con la mítica Medusa y llamativas cadenas, encontramos unas pulseras con abalorios en tonos pastel que forman la palabra Versace sobre un cordón de algodón en color azul que puede ser tuya por $325. Joyería plástico marcas de lujo Image zoom Credit: Cortesía Versace La mera existencia de estas piezas, no digamos ya cuando se agotan, solo significa una cosa: que hay gente dispuesta a pagar esos precios por ellas. No importa que haya alternativas más baratas o si se plantea un debate moral sobre vender objetos comunes por estas cifras. Las marcas hacen así una declaración de poder que no aporta nada de innovación o diseño al mundo de la moda, pero, vista la proliferación de este tipo de piezas, les debe reportar grandes beneficios.

