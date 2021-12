Destellos de belleza: conoce a estas cuatro joyeras emprendedoras

Damarys Caro

Damarys Caro, Karola & Co Credit: Jesús Cordero

Ni el huracán María ni la ausencia de seres queridos han logrado detener a la boricua y su marca Karola & Co.

¿Cuál fue el origen de tu marca?

Después de la dolorosa pérdida de mi padre, comencé a crear joyas y accesorios como pasatiempo. El proceso creativo fue también un proceso sanador que años después convertiría mi "hobby" en una empresa y marca puertorriqueña. Un día decidí que el diseño de joyas y los negocios era mi pasión, hace 10 años nació nuestra marca Karola & Co.

Damarys Caro, Karola & Co Credit: Cortesía de Karola & Co

¿Para qué tipo de mujer creas tus piezas?

Diseño piezas para todo tipo de mujer, para una mujer como tu y como yo. Son piezas para todos los días, fáciles de llevar y para toda ocasión.

¿Cuáles son los materiales o piedras que seleccionas y por qué?

A la hora de crear mis diseños, busco materiales o elementos de alta calidad. Metales, perlas, cristales o piedras semipreciosas que garantizan nuestra misión como marca, de llevar al cliente una experiencia de lujo accesible en cada una de nuestras piezas.

Damarys Caro, Karola & Co Credit: Cortesía de Karola & Co

¿Dónde se venden tus piezas?

Nuestras piezas se venden de manera exclusiva en Puerto Rico en St. Regis Bahía Beach Resort y en nuestro website karolaandco.com

¿Cuáles celebridades o famosas llevan tus piezas?

A través de los 10 años de nuestra marca, hemos tenido el privilegio de ver nuestras piezas en celebridades como Thalia, Águeda López, Zuleyka Rivera, Chiquinquira Delgado, Karla Monroig, Karina Banda, Giselle Blondet, entre otros.

Vanessa Arcila

Vanessa Arcila Credit: Valeria Quintero

Orgullosamente colombianas, sus prendas le dan la vuelta al mundo en lujosos cruceros y se venden en exclusivas boutiques.

¿Cuál fue el origen de tu marca?

El museo metropolitano en Nueva York fue mi inspiración para crear la marca. Compré un libro inspirado en la simbología oriental (hanzi) donde quería proyectar sentimientos por medio de joyas. Cada joya tenía un significado para la persona que la adquiría. Esto fue en el año 2011.

Más adelante en el año 2014 conocí al presidente de Fedesmeraldas (federación nacional de esmeraldas colombianas). Compré unas esmeraldas de ellos y empecé a diseñar con ellas. Soy de Colombia entonces quería representar la esmeralda de mi país a nivel internacional. Gracias a los diseños innovadores que estaba creando, rescatando el arte precolombino con un toque moderno y a la fusión con la esmeralda, las personas de Fedesmeraldas me permitieron representar la esmeralda a nivel internacional para que nuestra generación y futuras generaciones siguieran apreciando el valor que tiene la esmeralda colombiana dando continuidad a la tradición.

Vanessa Arcila Credit: Cortesía de Vanessa Arcila

¿Para qué tipo de mujer creas tus piezas?

Nuestra mujer es una mujer femenina que aprecia y valora cada detalle. Le gusta aprender sobre cultura, diseño y se siente bien y orgullosa de llevar algo con historia o significado especial para ella.

¿Cuáles son los materiales o piedras que seleccionas y por qué?

Los materiales son bronce con baño de oro 24k y esmeraldas. Colombia es conocido por el oro, las esmeraldas y el arte precolombino entonces quería fusionar esto para llevarlo a otros países y que conocieran más sobre lo que hacen en mi país!

Vanessa Arcila Credit: Cortesía de Vanessa Arcila

¿Dónde se venden tus piezas?

Estamos en diferentes lugares: Estados Unidos, Egipto, Emiratos Arabes, Centro América, Asia, España y actualmente tenemos un contrato con el grupo LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy) y su línea de cruceros que viajan por el Caribe y Europa. También online vanessaarcila.com o por IG shop @vanessaarcila.

¿Cuáles celebridades o famosas llevan tus piezas?

Thalia, Jacky Bracamontes, Roselyn Sanchez, entre otras!

María Cabral

María Cabral, I AM; THE BRAND Credit: Lou Flores

Para calmar su ansiedad y reprogramar su mente, la dominicana empezó a crear piezas holísticas que hoy son parte de su marca I AM; THE BRAND.

¿Cuál fue el origen de tu marca?

Hace 5 años empezó mi pasión por la sanación holística; sufro de ansiedad y he estado sobrellevando la anorexia hace más de 10 años. En mi búsqueda de soluciones que funcionaran para mí, encontré que esas soluciones estaban dentro de mí, mas bien que sanar dependía de mi. Decidí compartir mis experiencias a través de @soymrsflores, mi IG personal. La meditación, los cristales y las afirmaciones se volvieron parte de mi práctica diaria durante la pandemia. En una de mis crisis de ansiedad, empecé a jugar con mis prendas y de un momento a otro estaba bordando un mala, mis seguidores me preguntaban que de dónde era mi collar y de ahí nació lo que es mi versión del mala, que es mi primera pieza, además de ser única, también funciona para calmar y reprogramar tu mente cuando estés en medio de un ataque de ansiedad. Así nace lo que es 'I am; The Brand', 'I am' viene de la traducción en ingles de 'yo soy': las dos palabras más poderosas que puedes decir. Creer antes de ver, yo creí y creo en I AM; THE BRAND.

María Cabral, I AM; THE BRAND Credit: Cortesía de I AM; THE BRAND

¿Para qué tipo de mujer creas tus piezas?

No me gusta encasillar mis piezas a un solo género. Mi musa más grande es el amor. Me inspiro en quienes buscan sanación. Mis piezas son para todo ser en búsqueda de ser su mejor versión. Mi objetivo es que quizás al ponerte mis piezas, vibres más alto.

¿Cuáles son los materiales o piedras que seleccionas y por qué?

Mi piedra estrella es el larimar. Es un tesoro que sólo se encuentra en la República Dominicana y es un orgullo poder trabajar con una piedra de mi isla la cual disipa la ansiedad. Desde el inicio de 'I Am;The Brand' tenia claro que mi objetivo inicial era aportar un granito de arena a las personas a través de las piedras preciosas y las afirmaciones. 'Crystal Prescription' es como denomino mi proceso; tu me dices que quieres sanar y/o manifestar y yo te digo que piedra preciosa va acorde contigo.

Utilizo desde Esmeralda y Ojo de Tigre, hasta Lápiz Lazuli hasta Citrina. Trabajo actualmente con una variedad de más de 20 piedras preciosas y el grado de estas es AAA. En cuanto a la terminación, todo es hecho a mano. Mayormente por las mías, desde marcar las piezas hasta cortar las cadenas. Utilizo 18k 'gold filled' en mis piezas doradas buscando así que sean 'tarnish resistant' y el portador pueda llevarlas en todo momento. Desde la playa, hasta el gym.

María Cabral, I AM; THE BRAND Credit: Cortesía de I AM; THE BRAND

¿Dónde se venden tus piezas?

En Instagram @helloiamthebrand pueden adquirir mis piezas. La exclusividad de mis piezas es fruto de la composición única de piedras y/o cristales e intenciones que cada una lleva. Con esto busco empoderar al usuario/usuaria de I Am;The Brand – que conozca los cristales, sus beneficios y reafirme que el o ella es único o única. Mi marca no es un 'look' sino un 'feeling', uno tan hermoso que ha sido el propulsor de que hoy tenga el honor de estar aquí, hablando con ustedes. Un sueño cumplido.

¿Cuáles celebridades o famosas llevan tus piezas?

Cada persona que usa mis piezas es una celebridad: cada uno es protagonista de su propia historia y para mi no hay nada mas hermoso que ver a esa persona florecer, no por mi pieza sino porque pasa algo mágico cuando alguien decide creer. Influencers y artistas como Nane Miller, Servando y Florentino, Mario Cáceres, Pamela Sued, Nashla Bogaert y Naty Domínguez. Ellos y muchos más han encontrado magia en mis piezas y me honra que las lleven a flor de piel.

Yesmin Serulle

Yesmin Serulle, Maricha Credit: JOSÉ MIGUEL ARIAS Y LIGIA ARARAT

Arquitecta de profesión y amante de lo insólito, la dominicana fusionó el nombre de sus hijas para dar vida a Maricha.

¿Cuál fue el origen de tu marca?

Amo la naturaleza y recoger materiales que me llamen la atención a donde quiera que voy y crear cosas fuera de lo común, en el 2016 mi camino tomó una nueva dirección hacia el mundo del diseño de moda gracias a mi hija Chantal que me impulsó a hacer unos accesorios para una página web. Yo no había hecho accesorios para esos fines, pero no podía decirle que no y así fue que empezó esta maravillosa carrera.

Poco a poco la llama fue creciendo, empecé a tomarlo más en serio y ya era necesidad de crear un nombre, una marca. Así surgió el nombre "Maricha", tomando como inspiración a mis hijos, combinando sus nombre María y Chantal y el logo diseñado por mi hijo RJ, los cuales han sido la inspiración y esencia de Maricha, haciendo un meticuloso trabajo artesanal en cada uno de mis diseños que van desde lo sencillo y elegante hasta lo exclusivo y lujoso, en el cual mantiene la naturaleza de cada una de los materiales a utilizar sin alterar la forma rústica de la maravillosa madre naturaleza, combinando con otros materiales que enaltecen la belleza e individualidad en cada una de ellas.

En un encuentro con Jenny Polanco surgió la idea de poner los accesorios en sus tiendas, luego conocí a Claudia Zuleta quien me ayudó con personas del medio artístico, con Giannina Azar que me dio la oportunidad de participar en muchos de sus desfiles adornando sus hermosas creaciones con los accesorios de Maricha y como buena maestra siempre me permitió exhibir algunas piezas de vestir lo que me ayudó a desarrollar el talento que llevaba dentro de hecho ya tengo mi propia colección.

Yesmin Serulle, Maricha Credit: Cortesía de Maricha

¿Para qué tipo de mujer creas tus piezas?

Maricha es una marca para mujeres de todas las edades, para la mujer dinámica, elegante y segura de hoy con detalles innovadores, bellos, versátiles y muy divertidos.

¿Cuáles son los materiales o piedras que seleccionas y por qué?

Cualquier material que me llame la atención, trabajo mucho con la fusión de metales con tuberías de aire acondicionado para los accesorios, la tubería fina para hacer pulseras, los desperdicios de ámbar, larimar o cualquier otra piedra que me guste, semillas como el zambo, ojo de buey, botones, madera, telas, hilos etc., son parte de mi esquema práctica donde encuentro mas satisfacción tratando de crear conciencia de nuestro planeta y su conservación.

Yesmin Serulle, Maricha Credit: Cortesía de Maricha

¿Dónde se venden tus piezas?

Estamos en la tienda Project de Jenny Polanco y en La Marina Jenny Polanco Casa de Campo La Romana, en mi página web maricha.com.do y shoppingwithclaudia.com

¿Cuáles celebridades o famosas llevan tus piezas?