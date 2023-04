Primavera fabulosa: Brazaletes, perlas… La joyería que debes lucir esta temporada Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Joyas Credit: Jon Vallejo / Getty Images / Cortesía de la marca Embellece tus looks con esta bellísima selección de accesorios que te ayudarán a resaltar tu feminidad y elegancia ya sea para ir al trabajo, disfrutar de un brunch con amigas, una boda o una cita romántica. Empezar galería Gargantillas Ripple T-Bar Chunky Necklace en plateado de Astrid & Miyu Credit: Cortesía de la marca No tengas miedo y piensa fuera de la caja del… joyero. Este collar de capa gruesa en tono plata de longitud más corta, es perfecto para usar con otros colgantes más largos. Ripple T-Bar Chunky Necklace en plateado de Astrid & Miyu. $130. us.astridandmiyu.com 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Reloj Joelle Stainless Steel with Silver Sunray Dial and White Zirconia de Sif Jakobs Credit: Cortesía de la marca El estilo minimalista y sobrio es una tendencia indiscutible este 2023. Este accesorio es perfecto para llevar con elegante atuendo para una cita romántica. Joelle Stainless Steel with Silver Sunray Dial and White Zirconia de Sif Jakobs. $265. sifjakobs.com 2 de 7 Ver Todo Perlas Medallion Pearl Necklace de Ten Wilde Credit: Cortesía de la marca Siempre han sido auténticas protagonistas en el mundo de la moda y este año no es la excepción. Estas piedras te darán el toque chic que tanto anhelas. Medallion Pearl Necklace de Ten Wilde. $86. tenwilde.com 3 de 7 Ver Todo Anuncio Aretes Long Urchin Spine Earrings de Catherine Weitzman Credit: Cortesía de la marca Los colgantes largos que rozan el hombro fueron una constante durante las pasarelas de Primavera/Verano en Nueva York y París. Esta pieza con efecto punta de erizo agregará un toque sofisticado a tu look. Long Urchin Spine Earrings de Catherine Weitzman. $188. catherineweitzman.com 4 de 7 Ver Todo Brazaletes Large Multiband Wrist Cuff de Panacea Credit: Cortesía de la marca Hemos visto el regreso de la moda Y2K y estas fabulosas gruesas láminas de metal alrededor de las muñecas son un must. Large Multiband Wrist Cuff de Panacea. $32. nordstrom.com 5 de 7 Ver Todo Anillo Double Flower Ring de Zara Credit: Cortesía de la marca Las flores son indiscutiblemente esenciales para la temporada gracias a la extravagancia y el color que aportan cualquier atuendo siempre son bienvenidos. Double Flower Ring de Zara. $22.90. zara.com 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Broches Selma Broch de Loren Hope Credit: Cortesía de la marca Si bien esta pieza se asocia con lo tradicional de la moda real o el estilo clásico de las abuelitas o nanas, estrellas como Rihanna, en su presentación en el Super Bowl o Janelle Monáe, Michael B. Jordan y John Co en su paso por la alfombra roja de los Oscars, nos inspiraron con la forma en cómo llevaron este accesorio. Selma Broch de Loren Hope. $149. lorenhope.com 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window View All 1 of 7 Gargantillas 2 of 7 Reloj 3 of 7 Perlas 4 of 7 Aretes 5 of 7 Brazaletes 6 of 7 Anillo 7 of 7 Broches

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Primavera fabulosa: Brazaletes, perlas… La joyería que debes lucir esta temporada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.