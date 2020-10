¿Joyas que flotan con la ligereza de una pluma? ¡Aquí te las presentamos! Ligeras, exóticas y coloridas. Así son las artísticas a piezas de la joyera caleña Claudia Trejos. Rendimos un homenaje a su marca y a las manos mágicas de las artesanas quienes las fabrican en este mes de la hispanidad. Por Kika Rocha Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN Soy afortunada de contarme entre las fanáticas de esta marca colombiana, Claudia Trejos, nacida en la ciudad de Cali que descubrí hace un par de años y ha hecho parte de mis instantes más glamorosos. Por eso hoy les invito a conocer un poco más de su historia. “Para mí toda mujer es única”, dice Claudia Trejos sobre la fuente de inspiración de sus preciosas piezas que cautivan en cualquier rincón del planeta. Quienes las llevan ganan mil elogios por su finura y original diseño que se conecta a las raíces de nuestra esencia latina, sin perder detalle de su alma colombiana. “Cada joya que diseño y que elaboramos con nuestras manos artesanas también es única”, nos comenta. Sus piezas de joyería se caracterizan por el tallado amorfo del metal, por técnicas precolombinas como la de la cera pérdida, por incrustaciones de piedras preciosas y por el colorido “plumaje” de sus pompones de hilos desmechados uno por uno a mano y peinados esmeradamente con agujas para lograr la delicadeza que enamora a primera vista. Sus colecciones se dejan influenciar por la historia colombiana. El uso del oro y la esmeralda han sido siempre su sello. La femineidad nunca falta en cada propuesta suya, tampoco la sutileza y sofisticación de la mujer contemporánea. Claudia Trejos es apasionada de la historia, que estudia y descubre en cada travesía para encontrar su inspiración de estilo. Sus joyas adornan cualquier atuendo, desde el más casual hasta el más sofisticado de manera exquisita pues son piezas de arte que apoyan el trabajo femenino de empresa que durante la pandemia ha sabido mantenerse a flote. Déjate contagiar por la magia colombiana con raíces indígenas pero también con toque español de mantillas, peines y amplias faldas sevillanas en colores arenosos y pasteles, rosados, celestes, turquesas y verdes que salieron de los flamingos guajiros, de las Dunas de Taroa, de las piedras de Barrichara y de la exuberancia tropical del Caribe Colombiano. Visita su Instagram @byclaudiatrejos para antojarte y apoya ejemplos de moda sostenible para lograr destacarte con estilo único.

