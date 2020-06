Las joyas inspiradas en los astros que vas a querer coleccionar Si eres amante de las estrellas, constelaciones y el zodiaco,y te gusta variar... ¡este servicio de suscripción te va a encantar! Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de las suscripciones de cajitas por las que descubrir cada mes nuevos productos de belleza o ingredientes de cocina con los que sorprender a tu familia, lo último es un servicio de suscripción con el que hablamos con la creadora de la marca XIO by Ylette, Ylette Luis, que ha ideado un sistema con el que cada mes recibirás una selección de cuatro o cinco joyas inspiradas en la astrología, la última moda y tendencias. Cada bolsita puede incluir collares, pulseras, anillos o aretes por $60 al mes. ¡Cada mes una sorpresa! ¿Cuál es tu primer recuerdo relacionado con la joyería? Llevo joyas desde que salí del hospital el día que nací. Mi abuela siempre me llevaba cubierta de joyas y por esa razón siempre me fascinó desde pequeña. Cuando estaba en el instituto empecé a hacer pulseritas de cuentas para mis amigas y se empezaron a vender por el boca a boca. ¿Cuándo te decidiste a crear tu propia marca? Cuando me hice más mayor empecé a pensar en que realmente podía convertirlo en algo más. Y así, en 2017 empezamos XIO. Empecé con una pieza que llamé 305 como homenaje a mi ciudad, Miami. Después empezamos a hacer encargos a medida y después empecé a poner más de mí en la marca, empecé a introducir el tema de la astrología y las constelaciones. La compañía es un tributo a mis raíces cubanas y se inspira en mi abuela Xiomara, por la que llevo su nombre. De ella también heredé un amor por los negocios y pasión por la joyería y una profunda admiración por las historias únicas que cuentan cada pieza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Qué tres adjetivos describen mejor su marca? Inclusiva, contemporánea y espiritual, yo soy bastante espiritual y pienso que nuestras clientas se sienten muy identificadas con el mensaje de iluminación y cuidado emocional. ¿Tienes una favorita? La colección del zodíaco porque amo la astrología y siempre intento incorporar cosas nuevas para que siempre sean diferentes.

