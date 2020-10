Close

Joy reaparece con espectacular cambio de look: "Pensé que era alguien más" La cantante hizo su entrada triunfal en los escenarios de los premios Billboard de la Música Latina con su voz y, sobre todo, con su impactante cambio de imagen. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La alfombra roja de los premios Billboard de la Música Latina han llegado con muchas sorpresas. Además de un sinfín de modelos despampanantes de sus artistas invitados, hay quienes aprovecharon esta caminata para mostrar su recién estrenado look. Es el caso de Joy Huerta. La feliz mamá, que hizo una actuación impecable en el homenaje al gran Armando Manzanero, dejó a su fanaticada con la boca abierta con su nueva y atrevida transformación. Acostumbrados a su cabello largo y uniforme, la cantante dio un paso más y se sumó a la moda del flequillo y las capas con un peinado que arrasó desde el segundo en el que lo compartió en sus redes. En algunos casos incluso les fue difícil reconocerla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eso sumado a su maquillaje que resaltaba aún más sus lindos rasgos, como sus labios carnosos y su ojos color miel, la convirtieron en una de las reinas de la noche, sin lugar a dudas. "Me muero, lo divina que te ves con ese fleco", "Te la rifaste hoy", "Me pregunto si no te dolió tu carita cuando te caíste del cielo", "Diosa etérea inalcanzable", "Pensé que era alguien más", le piropearon algunos. ¡Felicidades por esa nueva imagen y puesta en escena que tanto se echaba de menos en los escenarios!

