Close

Joven venezolano con piernas amputadas debuta en la Semana de la moda de nueva york El venezolano de 21 años perdió ambas piernas en un accidente automovilístico en el 2019. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La Semana de la moda de Nueva York es una de las más importantes del mundo. Y es que en ella participan algunos de los diseñadores más prestigiosos y también las más modelos más cotizadas. Pero este año, durante el importante evento de moda, Juan Pablo Dos Santos es quien está acaparando todos los titulares y por una razón muy especial. En el 2021 el joven venezolano de 21 años perdió ambas piernas en un accidente automovilístico y desde entonces no ha dejado que su situación lo detenga y mucho menos limite sus aspiraciones. Eso gracias a que a la generosidad de un donante anónimo, quien le donó unas prótesis, las cuales se han convertido en su mejor accesorio. "A cualquier persona que yo le hubiese contado que tenía un sueño de ir a la Semana de la moda en Nueva York, se hubiera reído y [le] hubiera dado un poco de gracia porque bueno, estamos hablando de una persona que le faltan las dos piernas", dijo el joven durante una entrevista con la reportera de Primer Impacto (Univision) Daneida Polanco. "En el mundo de la moda han cambiado muchísimas cosas. Ya no se mira solo la belleza, sino que se mira el mensaje". Su debut será este miércoles 17 de febrero en el desfile del diseñador Carlos Sierra, que será transmitido de forma digital, y aunque esta participación es lo que siempre ha soñado el venezolano, este no dudó en poner una condición. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No hay pantalones [largos] desde que yo quedé amputado. Todavía no me he puesto mi primer pantalón", contó el venezolano. "Siempre he ido de pescadores o de shorts. Así que bueno, por ahí ya saben que van a ver las prótesis". ¡Felicidades Juan Pablo!

Close Share options

Close Close Login

Close View image Joven venezolano con piernas amputadas debuta en la Semana de la moda de nueva york

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.