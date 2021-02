Close

¡Omg! Este joven se aumentó los labios usando crema para la erección Los expertos aseguran que esta práctica puede resultar muy peligrosa para la salud. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las redes, en especial Tik Tok, han incentivado a muchos a explorar sus talentos, a probar nuevos productos de belleza, aprender una nueva receta y hasta a hacer una que otra locura. Lo cierto es que a veces vemos unas cosas que nos dejan boquiabiertos, como cuando vimos a un usuario de Tik Tok aumentarse el grosor de los labios de una manera muy poco convencional. Normalemente cuando alguien quieren ponerse los labios más carnosos o voluminosos sin necesidad de rellenos, normalmente opta por labiales que tienen un efecto plumping. También hemos visto como algunos usan un dispositivo que los aumenta temporalmente o incluso recordemos que la famosa influencer Huda Kattan demostró cómo el wasabi puede ayudar a que los labios se vean más voluminosos por unas cuantas horas. Ahora bien, lo que hizo Jerry Mal, nos dejó asombrados. Resulta que el joven le mostró a sus seguidores cómo se aplicaba una crema blanca en los labios la cual en solo minutos lo agrandó y los hizo lucir como si se hubiera acabado de poner rellenos. Lo más impresionante de todo es que la dichosa crema es en realidad para ayudar con la erección a los hombres con disfunción eréctil. Y la verdad es que el cambio fue impresionante. "Se siente como un hormigueo", dijo el joven en el video. Ahora bien, muchos expertos aseguran que usar este tipo de productos en los labios, no es una buena idea. "La mayoría de los medicamentos que se usan para tratar los problemas de disfunción eréctil, son medicamentos que les llamamos vasos dilatadores. Lo que hacen en realidad es aumentar el tamaño de los vasos sanguíneos que van al miembro masculino y así un mayor flujo de sangre llega, propiciando una mejor erección", explicó el doctor Daniel Campos en un video que publicó en su cuenta de Instagram. "En este caso al aplicarlo en los labios, más sangre llega a los labios y estos se pueden ver más grandes". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Tik Tok/Jerry Mal Image zoom Credit: Tik Tok/Jerry Mal Image zoom Credit: Tik Tok/Jerry Mal "Lo que puede pasar cuando este tipo de medicamentos se aplica en un área para la cual no ha sido aprobado por la FDA, es que puede causar muchos problemas que van desde úlceras hasta atrofias, e incluso problemas cardíacos en pacientes que quizás no hayan sido diagnosticados y no sepan que tienen un problema en el corazón, y al aplicarlo puede ser incluso fatal", explicó el experto. "Mi recomendación es que, si no te gusta la apariencia de tus labios, acudas a un profesional que te pueda ayudar, ya sea con productos o con tratamientos aprobados por la FDA, a lograr tus metas estéticas de una manera segura. El uso de medicamentos de una manera negligente puede causar problemas serios e irreversibles".

Close Share options

Close Close Login

Close View image ¡Omg! Este joven se aumentó los labios usando crema para la erección

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.