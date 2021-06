Joven australiana muestra las quemaduras que le dejó un procedimiento de belleza de TikTok La joven australiana se dio a conocer en el show de telerrealidad Big Brother y se quemó el rostro tratando de hacerse pecas en casa. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir TikTok se ha convertido en un espacio en el que muchas personas exploran y demuestran sus diferentes talentos. Muchos han optado por compartir recetas, otros por hacer los bailes de moda o mostrar los videos de sus viajes, pero no podemos negar que entre los videos más buscados están los de las chicas que hablan de belleza, en especial los que comparten trucos o hacks que nos ayuda a obtener un mejor delineado, una piel más radiante con una receta casera o incluso a tener una sonrisa más blanca. Lo cierto es que, aunque muchos de estos trucos son efectivos, no siempre son tan seguros y debemos tener cuidado porque existen algunas historias de horror con la de la estrella de la televisión australiana Tilly Whitfield. Resulta que la joven, conocida por su participación en el show telerrealidad Big Brother, publicó varias fotos en su cuenta de Instagram en la que se pueden apreciar las quemaduras que tiene en el rostro, las que según ella obtuvo después de experimentar con un truco de belleza que vio en TikTok. "Para los que están preguntando por qué tengo la mascarilla azul continuamente en el show, así es como tenía la cara una semana antes de entrar a la casa. Por eso siempre estaba maquillada y con mi piel cubierta", escribió la joven junto a las fotos que publicó en dicha red social. "Este es el resultado por querer quitarme las marcas que me dejó un procedimiento de belleza que me hice en casa luego de verlo en TikTok. ¿A quién se le ocurre hacer esto? Por favor, no traten los procedimientos de belleza caseros". Aunque Whitfield no habló del tratamiento que se realizó y mucho menos mencionó la cuenta en la que lo vio, en una entrevista con el New York Times, esta confesó que estaba tratando de hacerse pecas. En las imágenes que compartió es evidente que su piel terminó severas quemaduras que la llevaron directo al hospital, las cuales ella misma se hizo al querer tratar de remover las pecas que se había hecho. Ambos procedimientos los había visto en TikTok. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Tilly Whitfield, TikTok, rostro quemado, australia big brother Credit: Instagram/Tilly Whitfield Tilly Whitfield, TikTok, rostro quemado, australia big brother Credit: Instagram/Tilly Whitfield "Terminé en el hospital con pérdida temporal de la visión debido a la inflamación. Estaba muy enferma", confesó. "Mi cara estaba irreconocible. Dejen que los profesionales hagan estas cosas". Por suerte, la joven ya está mejor y su piel se está recuperando satisfactoriamente. ¡Cuidado, chicas!

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image Joven australiana muestra las quemaduras que le dejó un procedimiento de belleza de TikTok

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.