La historia del mexicoamericano que diseñó los trajes que usaron los astronautas en la más reciente misión El diseñador ha hecho los trajes de algunas de las películas más taquilleras de Hollywood Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como ya todos sabemos, este fin de semana la NASA finalmente envió al espacio la nave Crew Dragon de SpaceX al espacio. Abordo iban los astronautas Douglas Harley y Robert Behnken, quienes después de 19 horas llegaron con éxito a una estación espacial internacional. Es cierto que la nave en dónde viajan los astronautas es lo más importantes para que la misión sea un éxito, pero no podemos olvidarnos de los trajes que llevan, que juegan un rol muy importante a la hora de la supervivencia de los tripulantes. Y en esta ocasión nos llenamos de orgullo al saber que el encargado de confeccionar los trajes que llevaron estos astronautas fue el diseñador mexicoamericano José Fernández. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según reportes, al principio debido al poco tiempo que tenía disponible, el diseñador solo se comprometió a hacer el casco, sin embargo, el ingeniero Elon Musk, encargado de enviar el espacio esta misión, decidió esperar a que Fernández tuviera tiempo para hacer los trajes. Image zoom Joe Raedle/Getty Images Image zoom Jonathan Newton/The Washington Post via Getty Images “Trabajé con Musk por seis meses. Él quería que tuvieran estilo. Tenía que ser práctico, pero también que lucieran increíbles”, dijo el diseñador acerca de los trajes espaciales en una entrevista para la revista Bleep. “Cualquiera luce mejor en un esmoquin, sin importar importa la talla y la figura que tengan. Él quería que cuando alguien se pusiera este traje espacial, luciera mejor que antes de ponérselo, como un esmoquin. Te ves heroico con el puesto. Ser parte de esto es algo muy icónico”. Aunque esta es la primera vez que el mexicano hace trajes y cascos para astronautas, la carrera del diseñador comenzó en la década de los 90, cuando diseñó trajes o disfraces para películas como Godzila y Allien III. Pero su trabajo es más conocido gracias a sus diseños del traje de Batman en tres de las versiones de la película, al igual que los trajes que hizo para Fantastic Four, X Men y Iron Man 2, entre otras grandes producciones.

Close Share options

Close View image La historia del mexicoamericano que diseñó los trajes que usaron los astronautas en la más reciente misión

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.