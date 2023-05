Jorge Pabón 'El Molusco' muestra con orgullo la transformación de su cuerpo y su vida El locutor, que llegó a pesar 290 libras, lleva compartiendo desde hace dos años su proceso de cambio después de su operación bariátrica y, sobre todo, su apuesta por la salud. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estar saludable y darle al cuerpo el cuidado que necesita es una decisión diaria. Así mismo lo ha reflejado Jorge Pabón 'El Molusco' quien, por los últimos dos años, ha mostrado que cambiar es posible si uno le pone esfuerzo, disciplina e intención. A través de sus redes ha ido compartiendo su transformación, no solo física, sino también mental para pasar de las 290 libras iniciales a su actual y saludable estado de salud. La pérdida de peso ha ido acompañada de algo mucho más importante, la adquisición de buenos hábitos alimenticios y, especialmente, la implementación del ejercicio en su vida. Jorge Pavón 'El Molusco' Jorge Pavón 'El Molusco' comparte su gran logro | Credit: IG y Youtube/Jorge Pavón 'El Molusco' Los logros saltan a la vista y su ejemplo de constancia está sirviendo de inspiración para muchos de sus seguidores al demostrar que sí se puede. En su más reciente video el locutor compartía la evolución de sus brazos, sus hombros y su espalda. Y aunque resaltó que su abdomen requiere todavía de trabajo, lo conseguido hasta el momento es impresionante. El también productor puertorriqueño contaba al diario Primera hora que fue un diagnóstico de apnea del sueño y sus altos niveles de azúcar en sangre, lo que le dio el empujón a operarse. "Es ahora o nunca", expresó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ha reconocido que su mayor fracaso "ha sido mi peso". Ser comilón le llevó al sobrepeso y a poner en riesgo su vida, pero ha sabido repararlo con creces y convertirse en toda una inspiración para muchos. A través de su canal de Youtube y sus redes ha ido mostrando el paso a paso, donde queda reflejada su entrega y sus ganas por lograr ese cambio que hoy es toda una realidad. El ejercicio, la buena alimentación y esas ganas de superación le han llevado a donde está, un triunfo en lo personal que complementa con el éxito profesional. "Me siento sumamente orgulloso de lo que estoy logrando", expresó emocionado en este video.

