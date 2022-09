¡Jorge Bernal y su esposa Karla comparten feliz noticia! La pareja está entusiasmada ante la nueva aventura profesional que Karla acaba de anunciar y que es fruto de un año de mucho trabajo y entusiasmo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo bueno siempre se hace esperar. Y para Jorge Bernal y, especialmente, para su esposa Karla Birbraguer, ha llegado. Hace unos meses la famosa estilista de importantes personalidades del mundo del entretenimiento anunciaba feliz el nacimiento de un proyecto muy especial para ella y los suyos. Sería este 1 de septiembre cuando sucedería ¡y así ha sido! Karla ha hecho realidad uno de sus grandes sueños, fruto, eso sí, de mucho trabajo, seguimiento y noches sin dormir para que todo saliera perfecto. Jorge Bernal y Karla Birbraguer Jorge Bernal y Karla Birbraguer | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Universal Pictures) Al alcance de todos y todas ya está www.Karlabshop.com, su tienda online con piezas propias de todas las variedades, colores y estilos, supervisadas por ella. Algunas ya las ha lucido en su perfil de Instagram para dar un adelanto de lo que es esta colección, ¡pura candela! La estilista se ha convertido en todo un icono de belleza en los últimos tiempos gracias a sus en vivos en esta plataforma. En ellos reúne a cientos de personas diariamente para contarles cómo se maquilla, qué truquitos tiene y cuáles son los conjuntos que lleva. Ahora, toda esa acumulación de estilo que ella implementa en tantas celebridades estará al alcance del público de a pie, el cual podrá disfrutar del talento de Karla de primera mano. A su lado, incondicional y más enamorado que nunca, su marido Jorge, quien ha aplaudido lo más grande a su chica ante este lanzamiento tan importante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También a través de sus redes ha promovido este nuevo emprendimiento, www.karlabshop.com, del que se siente muy orgulloso pues sabe mejor que nadie, todo el amor y el esfuerzo que le ha puesto Karla. En este directo, Karla daba todos los detalles de lo que es este sueño hecho realidad que ya ha arrancado. ¡Muchísimas felicidades!

