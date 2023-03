Jomari Goyso ¿se hará cirugías estéticas?

"Y ahora que tengo una edad y mi físico lo ven bien, lo asumo a dos cosas, obviamente, mi popularidad, y que me veo, y me siento bien. Pero claro que entra el miedo de perder eso, por eso haces bótox, y muchas cosas", confesó Goyso al medio mexicano MezcalTV. "Si un día yo me veo y no me reconozco ahí es cuando me asusto, porque hay veces que me he inyectado cosas de esas que se quitan y me veo y me 'frikeo', ¡quítenme eso! Pero no sé, porque todo es muy delicado. Ahora te puedo decir que nunca me haría una operación de cara y en diez años estoy haciéndomela; no tengo ni idea, creo que no me la haré".

"Para mí la moda es parte de mi trabajo, pero en mi vida normal no me importa la moda. Y en el mundo físico, que es lo más tricky [complicado], como nunca me he sentido alguien guapo porque nunca me han llamado guapo, no he crecido con la presión de que quien soy es mi físico", reveló. "No me siento igual de joven como me sentía hace cinco años. Hace cinco años me sentía un muñeco, no me sentía porque ahora lo veo. Tengo por ejemplo una foto en mi casa que veo y digo 'era un muñeco', pero yo no me sentía un muñeco porque era muy inseguro. Ahora que soy mucho más seguro de mí mismo, [pero] ya no me veo como me veía antes".