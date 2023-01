¡Jomari Goyso muestra su cambio de imagen tras casi un mes de retiro en el campo! El conductor se recupera de una fuerte lesión en su tierra, España. Desde allí ha mostrado su look "descuidado" y el resultado ha impactado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Un día de antes de decir adiós al 2022, Jomari Goyso sufrió un accidente que le llevó al hospital a ser operado de urgencia de su pie. Desde entonces lleva en reposo y bajo absoluto cuidado en su tierra natal, España, junto a sus padres, su hermana, su cuñado y sus amorosos sobrinos, quienes están siendo su mejor medicina. Aunque el presentador sigue alimentando sus redes con contenido, se trata de unas publicaciones mucho más caseras de su vida de campo que, por cierto, están haciendo las delicias de sus seguidores. Recetas de comida y momentos en familia son algunos de los posts que están causando sensación. "¡Me convertí en un hombre de campo! (descuidado.commm)", bromeó en su más reciente publicación. Jomari Goyso Univision's Premio Lo Nuestro 2022 - Arrivals Jomari Goyso | Credit: Photo by Aaron Davidson/WireImage El empresario y fundador de Lia, se ha mostrado tal cual, sin ropa de gala, con su barba salvaje y peinado al natural y sin pasar por maquillaje. Las imágenes han causado furor entre sus seguidores quienes se han quedado sorprendidos, para bien, de cómo luce el comunicador. "Estás más guapo que nunca", le expresó Lourdes Stephen, "Pues tenemos que irnos todos a tu campo", le escribió Charytín Goyco. "Así me gustan, echados al olvido", le dijo su amiga y compañera Astrid Rivera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sus seguidores más anónimos coincidieron con ellas y aplaudieron cómo está llevando esta etapa inesperada que, a pesar de lo difícil, le está regalando tiempo de calidad y mimos con su hermosa familia. El también estilista y experto en moda no ha dejado de compartir editoriales sobre la última hora del mundo de la farándula, incluida Shakira. ¡Pronta recuperación!

