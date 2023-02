Jomari Goyso muestra los desastrosos resultados de algunos retoques: "Es un callejón sin salida" El conductor se pone serio y reflexiona sobre los equivocados pasos que se dan para encajar. "Si nos convertimos en 'esclavos de', terminaremos perdiendo". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¿Belleza a toda costa? Jomari Goyso puso sobre la mesa un tema de candente actualidad que siempre ha suscitado interés y mucha opinión. Él ha dado la suya, como siempre, sin pelos en la lengua, y reflexionando acerca de las barbaridades que a veces se hacen con el fin de, o estar a la moda, o ser aceptado, o simplemente rediseñar una parte de nuestro rostro. La necesidad de ir a los expertos para dejar de ser como somos y tratar de ser como dicen otros, está cada vez más a la orden del día. Para Jomari, no se trata de un asunto de cirugías sí o cirugías no, sino de lo que uno es capaz de hacer por verse como, supuestamente, es la norma general. "Ahí está el primer error, creer que todos que somos diferentes necesitamos vernos iguales", empezó con seriedad. Jomari Goyso Jomari Goyso reflexiona sobre los diseños de la imagen | Credit: (Photo by Alexander Tamargo/Getty Images for Univision) A través de varias imágenes, no del todo agradables, Jomari mostró cambios que tienen graves consecuencias en el rostro, y a las que se recurre solo por el hecho de encajar y llegar al canon estético del momento. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cejas permanentes sobre las originales que son casi imposibles de hacer desaparecer después o cirugías en los labios para darle más forma, son algunas de las intervenciones que suponen un cambio del diseño en nuestra imagen original. Y, por tanto, una renuncia a lo que somos en esencia. "Ahora muchas se cortan el labio para hacer una forma de corazón que ahora es más popular. Imagínense la locura, aceptamos una transformación que no es natural y lo vemos como que ella se ve bella", informó Jomari mientras mostraba algunos ejemplos. Otra tendencia que el experto en moda y belleza señaló, fue la del maquillaje para afinar las facciones de la cara. En otras palabras, correctores que afinan la nariz, destacan pómulos y adelgazan el rostro con unos cuantos brochazos. "Esto nace de la obsesión que tenemos por las facciones afinadas y que dan un look más delgado", describió con unas imágenes de Jennifer Lopez de fondo mostrando exactamente lo que menciona. Para Jomari todo esto es consecuencia de una "industria que ha sido muy discriminatoria con ciertas facciones... Si usas un maquillaje para encontrar un rostro en ti que te guste que no es el tuyo, nunca va a funcionar", aseveró sin lugar a dudas. Para el estilista y empresario, forzar ser quien no eres no conlleva a buenos resultados. "Recuerden que buscar la aceptación a través de la transformación física es un callejón sin salida... Si nos convertimos en 'esclavos de', terminaremos perdiendo", concluyó con cierta preocupación.

