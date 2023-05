El look que Jomari Goyso escogió para que Jacky Bracamontes seduzca a su esposo El presentador español entró de nuevo al closet de la actriz y la asesoró en qué tipo de ropa llevar para conquistar más a su marido, en una ocasión especial. ¡Mira el divertido video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jomari Goyso y Jacky Bracamontes Credit: Ethan Miller via Getty Images / Ivan Apfel Stringer via Getty Images Jomari Goyso ha visitado el closet de Jacky Bracamontes en varias ocasiones, pero esta vez fue especial ya que éste la asesoró para lucir súper sexy y elegante dos ocasiones el especiales: el cumpleaños de su esposo Martin Fuentes y el día de las madres que se celebra hoy en México. La actriz y exreina de belleza compartió un divertido video en su cuenta de Facebook en el que se le ve mostrando a su amigo algunas opciones de outfits mientras éste hacía comentarios sarcásticos y llenos de humor sobre las piezas que tiene en su armario. "¿Esta noche vas a querer hijos o no?", le preguntó Goyso a lo que ella contestó en broma: "Ninguna noche quiero hacer hijos". El español agregó: "Pobre Martin". Bracamontes sin lugar a dudas quería lucir sofisticada y espectacular en una falda y modeló algunas de las propuestas que tenía. Finalmente, su asesor de moda le sugirió que opte por un conjunto de dos piezas en negro estampado con una abertura en la pierna y estampado. Para los accesorios escogieron unas sencillas zapatillas abiertas de tacón mediano en un tono bronce y un bolso negro. "Jomari Goyso entró nuevamente a mi clóset y me ayudó a elegir el outfit para el Día de la Madre. Martín cumple años este mismo día así que es un día súper mega especial, doble celebración. El chiste es ¿Podré ser una mamá y esposa sexy al mismo tiempo? ¿qué dicen ustedes?", escribió la también presentadora de televisión en la publicación. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN La noche del martes la pareja salió a cenar con sus amigos y familia a un restaurante en Miami y luego, disfrutaron de una salida en yate.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El look que Jomari Goyso escogió para que Jacky Bracamontes seduzca a su esposo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.