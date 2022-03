Jomari Goyso cambia el estilismo de Jacky Bracamontes ¡y el resultado es impactante! El estilista español entró en uno de los armarios de la actriz y conductora para 'enseñarle' cómo lucir más y mejor su ropa. En menos de 5 minutos le improvisó un look que dejó atónitos a todos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Así, sin rodeos, como dice el título del podcast de Jomari Goyso, el estilista acudió como invitado a uno de los armarios de su amiga Jacky Bracamontes para asesorarla. No es la primera vez que lo hace (ni será la última). Pero como dice el refrán, donde hay confianza da asco, pues es cuando realmente salen todas las verdades a la luz, gusten o no a su destinatario. Y mucho más si se trata del experto en moda español, quien siempre dice lo que siente a la cara y sin anestesia. Por eso la gente le quiere y la admira, porque lo de ser políticamente correcto no está en su lista de prioridades. Cuando algo le gusta lo suelta y cuando no, también, incluso si eres su íntima amiga, como es el caso de Jacky. La actriz eligió un modelo azul claro de pantalón y chaqueta para este día. Sí, muy bonito, pero según Jomary se perdía y no decía nada. Rodeados de prendas y, sobre todo, con el entusiasmo y talento del colaborador de Despierta América, la también conductora empezó a dar vida a su look. Lo que empezó como un estilismo aburrido y sin más, terminó siendo un conjunto de lo más sexy, roquero y elegante, a la vez que cómodo y moderno. El resultado dejó a los seguidores en Facebook e Instagram alucinados, y a la protagonista de esta historia, mucho más. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Yesss! Gracias, por eso te quiero", le agradeció mimosa frente a las cámaras. El divertido video ha tenido casi 150 mil reproducciones en menos de un día en IG, ¡y lo que le queda!. Sus momentos en las redes son un espectáculo divertidísimo, además de muy productivo.¡Definitivamente el equipo de las dos jotas es estupendo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Jomari Goyso cambia el estilismo de Jacky Bracamontes ¡y el resultado es impactante!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.