Johnny Depp participará en el show de lencería de Rihanna y desata la polémica Muchos seguidores de la cantante no entienden por qué Rihanna, víctima de abuso doméstico, ha invitado a Depp a participar en el show tras lo conocido en su juicio contra Amber Heard. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace unos días conocíamos algunas de las estrellas que este año participan en el desfile Savage x Fenty, la firma de lencería de Rihanna. Una de las más sorprendentes fue la presencia de Ángela Aguilar, quien compartió en sus redes la emocionante noticia y cuyo papá, Pepe Aguilar, se mostró orgulloso de la inclusión de su hija en tan esperado evento. Irina Shayk, Joan Smalls, Cara Delevingne, Precious Lee, Taraji P. Henson o Simu Liu son otros de los nombres conocidos del desfile, que ya se ha filmado, y se emitirá el próximo 9 de noviembre por Prime Video. Pero parece que Rihanna se ha guardado algunos ases en la manga porque según han confirmado varios medios, el actor Johnny Depp hará un pequeño cameo en el show como invitado especial. El carismático Jack Sparrow no recorrerá la pasarela, pero sí lucirá prendas de la colección masculina de la firma en su aparición. De hecho el veterano actor ya habría filmado su parte y se convertirá así en el primer hombre en figurar en la sección Star del desfile. Sin embargo, tras revolucionar las redes con el anuncio, la noticia no ha caído bien entre todos los seguidores de Rihanna. Con todo el material que ha sido revelado en su mediático juicio contra su exmujer Amber Heard, muchos no entienden por qué la de Barbados, quien ha sufrido violencia doméstica en el pasado, ha podido reclutar a Depp. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El actor lleva tres años alejado de los rodajes pero pronto estrenará nuevas películas. Por su parte Rihanna ha publicado una nueva canción tras 6 años de parón, está retomando con fuerza su carrera musical y actuará en el mediotiempo del Super Bowl.

