Johnny Depp impacta en Cannes por el mal estado de sus dientes Su imagen fue el centro de atención y su sonrisa despertó toda clase de comentarios en su regreso al Festival de Cine con la película Jeanne du Barry, ¿Qué le pasó? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Johnny Depp causó gran impacto en su regreso al Festival de Cine de Cannes la semana pasada con la presentación de la película Jeanne du Barry, y no solo por los fabulosos comentarios acerca de su actuación en la cinta sino también por su apariencia. En primer lugar el Festival de Cannes marcó su regreso a las alfombras rojas después de su publicitado juicio contra Amber Heard. Las cámaras del mundo se posaron en él, en su figura y en su trabajo y los críticos mas el público tras ver la película, le dieron una ovación de siete minutos. En segundo lugar lo verdaderamente llamó la atención sobre su imagen y ha sido objeto de comentarios en cientos de publicaciones a nivel mundial fue el mal estado de los dientes del actor. Las imágenes cercanas de su rostro mostraron que están desgastados y manchados, a tal grado que en las redes sociales se atreven a decir que los puede perder y que se le están pudriendo. Depp dientes Jeanne du Barry photocall at the 2023 Cannes Film Festival Credit: Getty Los internautas que no pierden detalle califican su dentadura de "asquerosa". "Tan guapo y con los dientes amarillos", dicen unos. Otros exageran "¡Pero si están podridos!". A lo largo de casi cuatro décadas, en las que el actor se ha destacado sobre todo en las películas del director Tim Burton, un aspecto que ha sido constante en su vida es su condición de fumador empedernido. Es muy común ver a Depp de 59 años fumando en todos los eventos a los que asiste o aparecer con un cigarrillo en la boca en las publicaciones que comparte en sus redes sociales. Este factor ha contribuido, sin duda, a que el tono de sus dientes se haya deteriorado con el paso de los años, y por ende las impactantes imágenes capturadas del actor en distintos actos del Festival de Cannes 2023. Otros expertos también afirman que los frenillos o piezas metálicas que ha tenido en su dentadura recientemente han podido causarles también mucho desgaste. Los comentarios más picantes relacionan el estado de sus dientes con la calidad de la película, en la que protagoniza a Luis XV, el monarca francés más destacado del siglo XVIII quien cae rendido a los encantos de la Condesa du Barry que se convierte en la última amante del "Rey Sol". Algún crítico comenta: "¡El puntaje de la cinta en Metacritic es tan amarillo como su dentadura!" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sea lo que sea, para tratar o blanquear una sonrisa hay muchas alternativas en el mercado y expertos listos a ponerse a la órden de Depp, regresa a ser el centro de atención de Hollywood, o como bien quiso señalar el mismo actor en esta semana de tanto impacto para su carrera: "nunca se fue".

