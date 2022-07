¡Adiós cabellera! Tienes que ver la increíble transformación de Johnny Depp Poco a poco el actor está recuperando su vida y su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hace solo algunas semanas que Johnny Depp finalmente salió de la pesadilla que había estado viviendo por un buen tiempo por culpa de su exesposa Amber Heard. Fueron varias las semanas que duró el juicio que se inició después de que el actor interpusiera una demanda por difamación en contra de Heard, el cual terminó ganando. Durante el juicio, vimos a Depp con su acostumbrada cabellera y sus distintivos lentes, pero al parecer decidió dejar todo atrás, incluyendo su hermoso cabello. Aunque el actor pensaba que su carrera ya estaba acabada, en estas últimas semanas ya ha anunciado algunos proyectos nuevos, entre ellos su nueva película Minamata, en la que interpreta a un fotoperiodista y para la cual tuvo que someterse a una increíble transformación. Gracias a un video que el actor publicó en su cuenta de Instagram, sus seguidores tuvieron la oportunidad de ver todo el proceso que hizo un equipo de estilistas para convertirlo en prácticamente otra persona. Fue durante esta transformación que el actor le dijo adiós a su melena y estrenó un nuevo look de cabello mucho más corto con canas. Además le pusieron una barba artificial, también llena de canas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En el trailer de maquillaje de Minamata", escribió el actor junto a la publicación. "Ahora en digital y DVD en Norteamérica".

