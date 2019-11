Johanna Ortiz se convierte en la primera diseñadora latina en colaborar con H&M Todas las piezas de la colección costarán menos de $70 By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Nada como llevar ropa de diseñador, sobretodo cuando esos diseñadores son favoritos de nuestras estrellas favoritas. ¿Algo mejor? Poder obtener estas piezas a una fracción del precio y eso es lo que por los últimos años muchas han podido hacer gracias a tiendas como Target y sus colaboraciones con famosos y codiciados diseñadores, y también a H&M, que ha lanzado colecciones increíbles colecciones con algunos de los artistas más prestigiosos del mundo como Balmain, Giambattista Valli y Versace, entre otros. Ahora le toca el turno a la talentosa Johanna Ortiz, convirtiéndose en la primera latina en lanzar una colección en colaboración con la importante cadena de tiendas. Gracias a sus espectaculares piezas estampadas con llamativos vuelos, Ortiz se ha convertido en la diseñadora favorita de artistas como Beyoncé, Rachel McAdams, Heidi Klum y Jessica Biel. "Fue una colaboración muy fácil y encantadora", le dijo la diseñadora colombiana a Instyle.com. "El equipo de diseño de H&M fue a visitar mi atelier en Cali, Colombia. Vieron cómo trabajamos y tuvieron la oportunidad de experimentar de primera mano la naturaleza y las personas que me rodean cuando trabajo". Los diseños de la colombiana son bastantes costosos y están disponibles en exclusivas tiendas como Moda Operandi, Neiman Marcus y Bergdorf Goodman. Pero gracias a esta colaboración podrás vestirte con sus piezas por menos de $70. ¡Wow! Image zoom Image zoom Image zoom Cortesía Image zoom Cortesía "Realmente pienso que mis vestidos no son solamente para una ocasión especial", dijo Ortiz a dicha publicación. "Quiero que estos vestidos de Johanna Ortiz x H&M los tengan por mucho tiempo". Cuatro estilos serán lanzados el próximo 3 de diciembre tanto en las tiendas como en HM.com, y la colección completa estará disponible en marzo del 2020. Pongan sus alarmas porque estos vestidos sí que vale la pena tenerlos. Advertisement

