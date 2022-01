Tras aumentar el tamaño de sus labios, Johanna Fadul ahora se inyecta bótox en el rostro La actriz de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso compartió todos los detalles del procedimiento estético y su resultado final a través de las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Johanna Fadul Johanna Fadul | Credit: Instagram Johanna Fadul; Telemundo A finales del año pasado, Johanna Fadul, la inolvidable Daniela Beltrán de la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, se sometió a un procedimiento estético en su Colombia natal para aumentar el tamaño de sus labios y, como suele ser muy habitual en ella, compartió todos los detalles del proceso a través de las redes sociales, así como también su resultado final. "Me puse labios, me los quería hidratar un poquito, que se vieran como más carnuditos, más gorditos… Me encanta", expresó en su momento la actriz colombiana de 36 años. Ahora, apenas unas semanas después, Fadul ha vuelto a someterse a otro tratamiento estético, en esta ocasión con la finalidad de eliminar las arrugas de expresión de su rostro. Para ello, la actriz se puso en manos de la reconocida esteticista colombiana Camila Barrientos, quien explicó a través de las redes sociales con detalle el tratamiento que le realizó. "Ya hace parte de la rutina de muchos ayudarse y cuidarse con tratamientos que estimulan el colágeno. El tratamiento estético con bótox es uno de los más demandados en nuestro país. El bótox o toxina botulínica nos ayuda a eliminar las líneas de expresión. Se trata de una toxina que una vez inyectada impide que el músculo se contraiga, es decir que lo paraliza. De esta forma no se forma la arruga. Su efecto es temporal y dura unos cuatro o seis meses, dependiendo de cada paciente. Además ayuda al cuerpo a producir más colágeno natural, congela los músculos de la cara, lo que los obliga a relajarse. Cuando tu rostro esté más relajado, tus arrugas se suavizarán y desaparecerán", detalló Barrientos por medio de su perfil de Instagram. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Feliz con el resultado, Fadul no tardó en presumir su nuevo rostro libre de arrugas. Johanna Fadul Johanna Fadul tras inyectarse bótox | Credit: Instagram Johanna Fadul "Como se dan cuenta no se me ven las líneas de expresión y es porque antes de venirme para este viaje fui donde mi hermosa Cami Barrientos y me puse bótox", informó la actriz, quien publicó un video en el que muestra lo "sencillo", "fácil" y "rápido" que fue el procedimiento. "¿Cómo lo vieron? Sencillo, fácil y rápido en manos de profesionales con productos de buena calidad", comentó.

