Johanna Fadul se aumentó los labios: "Me siento demasiado mamasita" La actriz, quien interpretó a la hija de La diabla en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, quedó feliz con el resultado y así lo presumió en las redes sociales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Johanna Fadul Johanna Fadul | Credit: Telemundo; Instagram Johanna Fadul Johanna Fadul no dejó indiferente al público en la piel de la hija de La diabla, personaje que interpretó durante varios años en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso. "Al comienzo de la primera temporada me costó porque Daniela y yo somos totalmente opuestas. Yo no soy tan exhibicionista y lanzada como ella. Soy incapaz de tratar mal a alguien y montarme en ese rol fue un proceso fuerte", reconocía en 2018 en una entrevista con People en Español. Aunque no al grado de obsesión de su personaje, la actriz colombiana no ha dudado en hacer de la cirugía estética su mejor aliada siempre que ha sentido que la necesitaba, como ocurrió hace varios años cuando pasó por el quirófano para aumentar el tamaño de sus senos. Ahora, Fadul se ha sometido a un procedimiento estético para aumentar el tamaño de sus labios y, como suele ser habitual en ella, compartió todos los detalles a través de las redes sociales. Johanna Fadul Johanna Fadul se aumenta el tamaño de sus labios | Credit: Instagram Johanna Fadul "Yo sé que da un poquito de nervios porque los labios son supersensibles, pero les voy a dejar aquí el procedimiento para que se den cuenta lo fácil y espectacular que es", compartió este lunes a través de sus historias de Instagram la también actriz de Operación pacífico. Fadul, que cuenta con más de 6 millones de seguidores solo en Instagram, no tardó en presumir sus renovados y carnosos labios por medio de las redes sociales. "Me puse labios, me los quería hidratar un poquito, que se vieran como más carnuditos, más gorditos… Me encanta", expresó Fadul junto a una imagen del antes y el después. Johanna Fadul Johanna Fadul, antes y ahora | Credit: Instagram Johanna Fadul SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz no pudo quedar más contenta con el resultado final. "A mí me encantaron y me siento demasiado mamasita", aseveró.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Johanna Fadul se aumentó los labios: "Me siento demasiado mamasita"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.