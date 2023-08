Actriz de Sin senos sí hay paraíso se somete a dolorosa cirugía estética para remodelar su cuerpo La intérprete colombiana mostró imágenes muy sensibles del proceso en quirófano. "¡Me arde terrible, me está quemando!" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La belleza tiene sus sacrificios. Y así mismo lo ha querido transmitir con absoluta naturalidad y normalidad, una de las actrices que conquistó al público en la serie Sin senos sí hay paraíso. A través de un video en sus redes sociales, Johanna Fadul mostró unas sensibles imágenes de su paso por quirófano para remodelar su figura. Desde su entrada y los gritos de dolor, hasta el retiro de sus vendajes, incluyendo los drenajes y mucho más, es lo que enseña a sus más de 6.5 millones de seguidores en Instagram. Todo por recuperar la forma y constitución que había perdido en su cuerpo. ¿Qué fue exactamente lo que se hizo la bogotana? Johanna Fadul Johanna Fadul se somete a cirugía estética | Credit: IG/Johanna Fadul Telemundo/Sin senos sí hay paraíso Quien interpretara a la inolvidable Daniela en la exitosa serie de Telemundo, se hizo una marcación abdominal. Reconoce que esa parte de su cuerpo había perdido toda su forma y necesitaba reconstruirse con este método al que muchas celebridades se han sometido. Al mismo lo acompañó con una liposucción y en uno o dos meses mostrará los resultados finales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De momento ya ha enseñado sin filtro las marcas, las cicatrices y la quemazón que esta intervención deja de primeras en la piel hasta que se recupera del todo. "Aquí les comparto la parte del proceso doloroso al que muchos y muchas que quieren operarse les tienen miedo, pero sinceramente esto es un momentico para un resultado de toda la vida. Claro, si lo cuidas. Aunque dicen que ya no como antes. Ahora son menos traumáticos", explicó la intérprete, quien hace unos años pasara por el dolor de perder a sus dos gemelas, Antonella y Anabella, cuando tenía seis meses y medio de embarazo. A pesar del malestar físico, Johanna no perdió el sentido del humor en ningún momento y se dejó ver con su faja protectora y algo parecido a un pañal en su cuarto día de recuperación. La artista de 37 años publicó un reel bailando y feliz de haber tenido la oportunidad de dar este paso y en las mejores manos de su cirujano. Johanna sigue recuperándose en su post-operatorio del que está dando lujo de detalles en sus redes sociales para quienes, al igual que ella, quieran sentirse y verse mejor.

