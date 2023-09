Joe Jonas y Sophie Turner: los mejores looks de la pareja en la alfombra roja, que no volverán Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Divorcio Joe Jonas Sophie Turner mejores looks Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Además de cuatro años de amor y dos hijas pequeñas, el matrimonio entre Joe Jonas y Sophie Turner nos ha dejado grandes momentos en la alfombra roja. Repasamos los mejores looks de la pareja, que tristemente ha iniciado los trámites de divorcio. Empezar galería A conjunto Divorcio Joe Jonas Sophie Turner mejores looks Credit: Jamie McCarthy/Getty Images La pareja, que celebró una divertida e inesperada boda en mayo de 2019, solía atender muy coordinada a los grandes eventos, como en la gala del Met. En 2019 lucieron estos conjuntos con estampado abstracto de vivos colores de Louis Vuitton en la célebre alfombra. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Sirena y marinero Divorcio Joe Jonas Sophie Turner mejores looks Credit: Jon Kopaloff/WireImage En una de la fiestas posteriores a los Oscar de 2019, los entonces prometidos posaron así de guapos. Él con un traje blanco con camisa satinada de cuello alto, y ella con un vestido y accesorios dorados. 2 de 8 Ver Todo Va de rayas Divorcio Joe Jonas Sophie Turner mejores looks Credit: Jon Kopaloff/FilmMagic Incluso con pequeños detalles los papás de dos se hacían muchos guiños, como en la premiere de Dark Phoenix, película protagonizada por Turner, donde ella lució un vestido palabra de honor con flores de pedreria y falda lápiz a rayas, y él un traje negro con camisa también rayada, a tono con su esposa. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Espíritu rock Divorcio Joe Jonas Sophie Turner mejores looks Credit: Frazer Harrison/Getty Images for The Recording Academy Con un toque gótico glam les vimos en los Grammy de 2020, la ceremonia perfecta para sacar su lado más rockero. Mientras que él presumió un moderno traje estampado con chaqueta estilo bomber, ella presumió piernas con una minifalda de volantes y top con diseño gráfico de lentejuelas, además de originales zapatos. 4 de 8 Ver Todo Dúo imparable Divorcio Joe Jonas Sophie Turner mejores looks Credit: Daniele Venturelli/WireImage NI el embarazo de su segunda hija pudo impedirle a Turner lucir radiante en los eventos. Durante la fiesta post Oscar de Vanity Fair en 2022, la actriz se vio regia con este vestido rojo de líneas limpias. Jonas arriesgó con una camiseta escotada y un traje decorado con brillos. 5 de 8 Ver Todo Vida discreta Divorcio Joe Jonas Sophie Turner mejores looks Credit: Gotham/Getty Images Desde que comenzara su noviazgo en 2016 hasta ahora que han confirmado su divorcio, la pareja se ha destacado por mantener su vida íntima en la estricta intimidad, como el nacimiento de sus dos hijas, una en 2020 y otra en 2022. Ese año en la gala del Met, la protagonista de Game of Thrones cubrió su pancita con un vestido negro de falda plisada y detalles brillantes en el pecho, mientras que su marido eligió una original levita bicolor que protagonizó su look. Combinados en blanco y negro, la actriz sorprendió con un maquillaje y peinado diferentes. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Visión vanguardista Divorcio Joe Jonas Sophie Turner mejores looks Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic En la gala del Museo de la Academia de 2022 en Los Ángeles, el cantante modeló un ecléctico look estampado de Louis Vuitton, mientras que su esposa, también de la firma francesa, eligió un minivestido verdoso y chaqueta con apliques de cuero y solapas acolchadas que combinó con medias de encaje con brillos. 7 de 8 Ver Todo Puro glamour Divorcio Joe Jonas Sophie Turner mejores looks Credit: John Shearer/WireImage Lo cierto es que los amantes de la moda echaremos de menos sus apariciones en la alfombra, pues aunque también por separado poseen un estilo vanguardista y fabuloso, juntos, como en la fiesta Vanity Fair del pasado febrero 2023, derrochan mucho mucho glamour. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

