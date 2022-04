Los secretos de las celebridades para lograr una piel divina ¡Entérate aquí! Lucirás radiante al probar los trucos y productos recomendados por Joanna Vargas, esteticista a las estrellas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Joanna Vargas se ha destacado como una de las esteticistas más populares entre las celebridades. Con sus años de experiencia haciendo faciales, ha ayudado a estrellas como Ariana DeBose preparase para las alfombras rojas más importantes de Hollywood. Ahora, nos cuenta sus trucos para lograr una piel tan divina como la de las celebridades en casa. ¿Su recomendación más clave para el skincare? ¡No te limitas al rostro! "Recuerdo ser una esteticista joven y ver mujeres a las que les gustaría hacerse tratamientos faciales todo el tiempo, pero no se hacían nada debajo del cuello," nos cuenta. Vargas nos explicó como puedes hacerte un "facial de cuerpo entero" en casa con productos económicos. Como una mujer de raíces mexicanas y puertorriqueñas, ella sabe lo importante que son las rutinas de belleza a nosotras las latinas, especialmente a buen precio. "Mi mensaje a lo largo de mi carrera es que la belleza debe ser accesible para todos. Todas podemos tener piel divina," compartió. Antes de tu ducha diaria, prepara tu piel con una técnica fácil de replicar en casa– el dry brushing, o cepillado en seco. Estos cepillos de cerdas rígidas eliminarán las células muertas y estimulan la circulación de la sangre. En tu cutis, la exfoliación tiene que ser bien suave para proteger esta piel más sensible, pero en el resto del cuerpo, la piel es mucho más fuerte. Joanna Vargas, brocha Credit: Cortesía Ritual Brush, de Joanna Vargas. $25.00. joannavargas.com Después de este paso exfoliante, tu piel está lista para absorber la hidratación mejor que nunca. Joanna recomienda un proceso hidratante de dos pasos. Empieza con el Pre-Cleanse Shower Butter de Dove, un hidratante especial formulado para antes de tu ducha. "Este producto cambia tu piel casi instantáneamente, por que está atrayendo agua", nos explica. Se debe a un ingrediente que normalmente se encuentra en los productos para el rostro, el ácido hialurónico. Dove Body Love Credit: Cortesía de Dove Body Love Moisture Boost Pre-Cleanse Shower Butter, de Dove. $7.99. target.com SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego en la ducha, sigues la hidratación con un jabón liquido lleno de estos ingredientes poderosos, como más ácido hialurónico, vitamina C o ácido salicílico para las pieles propensas al acné. Dove Body Love Credit: Cortesía Body Love Moisture Boost Serum-Infused Body Cleanser, de Dove. $7.99. target.com ¡Anímate a probar esta rutina fácil y económica que dejará tu piel como nunca!

