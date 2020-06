La top model puertorriqueña Joan Smalls donará la mitad de su sueldo del año a esta causa La modelo ha lamentado el racismo que ella misma ha sufrido en la industria e invita a otros a sumarse al cambio Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Ser imagen de firmas como Estée Lauder, Victoria´s Secret o Tom Ford ha colocado a Joan Smalls en todas las listas de modelos mejor pagadas del mundo temporada tras temporada, y ahora la modelo nacida en Hatillo, Puerto Rico, ha decidido que es el momento de utilizar esta posición para contribuir a una causa con la que se siente muy comprometida. Tan comprometida que ha anunciado que donará la mitad de su sueldo de lo que queda del 2020 a organizaciones que colaboren con el movimiento Black Lives Matter. "No puedo limitarme a hablar de cambio, tengo que ser un motor que lo promueva", ha dicho en un comunicado publicado en video a través de sus redes sociales. "Animo y seguiré haciéndolo a marcas dentro de esta industria a que hagan lo mismo y donen [a la causa]. Seamos todos parte del cambio que queremos y necesitamos ver", ha dicho. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La modelo insiste en su comunicado en que los últimos acontecimientos que se han producido contra la comunidad negra son inaceptables y las protestas y cambios que se están dando no pueden tratarse de una moda pasajera. "Ha habido muchos momentos en los que he tenido que enfrentarme al racismo en esta industria por ser su chica negra del momento", lamenta. "[Desde] las campañas y editoriales que he tenido que compartir mientras mis compañeras conseguían sus propias campañas en solitario, o que mi pelo era un problema o que convertía la campaña en demasiado étnica... la lista sigue y sigue". La modelo se suma así a otras iniciativas por parte de una larga lista de marcas de belleza y moda que están donando fondos a organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas con esta causa, como Neutrogena, que ha anunciado una donación de $100,000 a la NAACP (Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color) y otros $100,000 al movimiento Black Lives Matter.

La top model puertorriqueña Joan Smalls donará la mitad de su sueldo del año a esta causa

