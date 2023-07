JLO y Hailey Bieber dan en el blanco este 4 de julio con dos opciones perfectas para el verano Ambas divas fueron este fin de semana festivo a la fabulosa fiesta del magnate Michael Rubin con impecables trajes blancos que pueden servirte de inspiración para lucirte este verano como las famosas Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JLo / Hailey Bieber white dresses Credit: Grosby Jennifer Lopez y Hailey Bieber dos mujeres con tremendas siluetas, dieron en el blanco este fin de semana e impusieron tendencia en la misma fiesta este fin de semana. Las divas adoptaron el estilo sofisticado de la temporada en una "noche de blanco" repleta de estrellas en los Hamptons, luciendo dos versiones diferentes de un vestido de verano. Asistieron a la velada del 4 de julio del magnate de los deportes Michael Rubin el lunes y se preocuparon por seguir al pie de la letra el Codigo de etiqueta. López optó por un vestido blanco con tirantes de camisola, recortado en el estómago y rematado con un lazo que daba paso a una vaporosa falda plisada que caía hasta el suelo. Jennifer Lopez white dress Hamptons Credit: Grosby La protagonista de The Mother completó su look bohemio con un bolso de mano Valentino de cuero blanco con detalles dorados, accesorios de joyería doradas y un par de sandalias con plataforma en el mismo tono. En la misma fiesta, Bieber llamó la atención con un sensual vestido blanco largo hasta el suelo con una silueta más ajustada y un cuello halter. Estamos orgullosas de compartir que este diseño es latino, pues fue creado por la marca colombiana Maygel Coronel, quien pertenece a la emprendedora cartagenera del mismo nombre quien se ha destacado desde hace cinco años por sus espectaculares trajes de baño y vestidos veraniegos que han cautivado en el mundo entero. white dress hamptons Hailey Bieber Credit: Grosby El vestido llamado Marquesa dress tenía detalles fruncidos en el frente y una atrevida abertura a la altura del muslo perfecta para que la señora Bieber enseñara sus largas piernas.El modelo, disponible no sólo en blanco sino en diversos tonos, está disponible en el sitio web maygelcoronel.com Para complementar su look, la modelo lució múltiples capas de collares de plata y diamantes, pendientes de diamantes y un bolso cuadrado de cuero blanco. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este verano hemos visto muchas tendencias informales que vienen y van, desde simples camisetas recortadas, pantalones anchos descaderarnos, sandalias de pescador. Pero como siempre nada cautiva más la atención que un hermoso vestido que destaque la silueta femenina como lo llevaron estas famosas. ¡Da en el blanco inspirada en su ejemplo!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image JLO y Hailey Bieber dan en el blanco este 4 de julio con dos opciones perfectas para el verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.