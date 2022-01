JLo muestra parte de su rutina de ejercicios y ¡no creerás cómo son sus pesas! La Diva de El Bronx ha compartido algunos de los intensos ejercicios que realiza para mantener su cuerpo escultural. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López es una mujer que nos inspira cada día. Siempre fabulosa en la alfombra, creando tendencias en el mundo de la moda y la belleza, empresaria de éxito, madre, triunfadora en el mundo del espectáculo… la nuyorican de 52 años parece que ha hecho un pacto con el diablo para no envejecer y nos sigue robando el aliento en cada una de sus apariciones. Pero detrás de esos brazos tonificados, ese abdomen de acero y su famoso trasero, hay mucho trabajo, y ahora por fin hemos podido echar un vistazo a esa intensa rutina de ejercicios que practica para tener un cuerpo escultural, pues la intérprete de On the floor ha compartido con sus seguidores en su cuenta de Instagram parte de esa rutina. En el vídeo aparece trabajando con mancuernas, haciendo ejercicios para fortalecer el core, abdominales invertidas, levantando peso, trabajando el pecho y más. Aunque lo que más nos ha llamado la atención de su entrenamiento es que los sets de mancuernas que utiliza para ejercitarse están personalizados con su nombre y es que en cada pesa se puede leer JLO. "De camino una versión de mi misma" escribió la empresaria bajo el inspirador video en el que se escucha el remix de su tema On my way, una de las canciones de la banda sonora de su nueva película Marry Me, que llegará los cines el próximo 11 de febrero y en la que comparte protagonismo con Maluma. Para su visita al gimnasio la mamá de Emme y Max eligió un atuendo negro de Alo Yoga compuesto por un sujetador deportivo que dejaba al aire sus abdominales y unos leggings. Como buena deportista, hacía sus pausas para hidratarse utilizando un fabuloso vaso cubierto de brillante pedrería de Coach. Con el cabello recogido en un práctico moño, hasta el sudor de la Diva de El Bronx es glamoroso. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN La intérprete compartió por primera vez el remix del tema el pasado martes en un clip en el que viste un traje de dos piezas de lentejuelas negro, y en el que nos abre el apetito musical colgando los títulos de todas las canciones que forman parte de la banda sonora de la cinta y que estará disponible el 4 de febrero. Con pegadizas canciones como After Love, ya hemos visto varios adelantos de la película, en los que López luce diferentes y favorecedores atuendos como un vestido rosa empolvado de escote halter con aberturas, un traje de brillos plateados de un solo hombro o un enterizo estilo cargo en color tostado así como diferentes looks de belleza, como un moderno corte bob o una coleta alta. Mientras tanto en la vida real, la cantante vive su propio cuento de hadas junto al actor y director Ben Affleck. ¿Y la boda pá cuando?

