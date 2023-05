JLo muestra sus curvas más seductora que nunca con este vestido negro Inspírate en este look infalible y práctico que llevó diva del Bronx en NYC para lucirte con estilo ¡si sales de fiesta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vaya semana intensa que ha tenido en Nueva York la actriz y cantante oriunda del Bronx promocionando su película de acción y suspenso The Mother. JLo de nuevo se robó todas las miradas con este sensual vestido negro, joyería de impacto y unas sandalias de pedrería de su propia marca, ¡un look de infarto! Vistió así para asistir a un screening especial de la cinta que protagoniza que se llevó a cabo en el exclusivo Paris Theater ubicado a pocos metros del Plaza Hotel en Manhattan, donde sus fanáticos estaban invitados para acompañarla a esta proyección. Sus estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn eligieron para la ocasión este diseño sencillo pero impecable de LBD o Little Black Dress por sus siglas en inglés de la casa italiana Versace, con manga cisa, líneas muy rectas y largo hasta la pantorrilla. JLO VERSACE BLACK DRESS Credit: James Devaney/GC Images Getty Aquí también te tenemos el listado detallado de los accesorios con que lo complementó uno por uno. Empecemos por el precioso y vistoso collar de diamantes de la marca Yeprem originaria del Líbano, denominado Y-Couture Statement Necklace avaluado en doscientos mil dólares. Jlo Yeprem neckclace Credit: Yeprem Jewels Luego vamos con la carterita negra tipo minaudiere de la firma Tyler Ellis, con un broche de cristal. Una pieza clásica que siempre complementa los atuendos para una salida nocturna. Jlo clutch black Credit: Instagram Tyler Ellis Y por último están las sandalias negras de su propia marca JLo que están disponibles en Revolve. Su diseño viene con delicadas tiras de pedrería brillante y cuestan $160 dólares. El modelo se llama Star Sandal y están disponibles en revolve.com Jlo Star sandals Credit: Instagram Rob Zangardi Para complementar esta la propuesta de estilo, la diva de 53 años lució deslumbrante con el maquillaje hecho por Ash K Holm quien es toda una experta en destacar sus ojos. Esta vez lo hizo con una paleta de sombras en tonos cobrizos, que empató con los labios en un tono similar para un efecto monocromático, sin olvidar por un instante resaltar su icónico glow. La melena suelta de la intérprete de "El anillo" y "Noche más" estilizada por Lorenzo Martin, quien también la preparó para la gala del Met este pasado lunes, fue peinada con sus sensuales ondas tradicionales que destacan aún más sus iluminaciones rubias. Cómo ya hemos mencionado, Jennifer López protagoniza este thriller de altas emociones haciendo el papel de una ex-asesina que intenta dejar atrás su pasado sangriento, solo para retomar el papel una vez más para proteger a su hija separada, incluso cuando otros asesinos la persiguen. Joseph Fiennes, Lucy Paez, Gael García Bernal y Omari Hardwick también protagonizan la película, que se transmitirá en Netflix el 12 de mayo de 2023. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con este look la diva del Bronx nos recuerda lo infalible que es un vestido negro en nuestro ropero, pues puede usarse numerosas veces con el solo hecho de cambiar los accesorios. Otra de sus lecciones es el hecho combinar piezas de diferentes precios caros y asequibles, que en su caso van ¡desde los $160 hasta los $200.000! Y aunque no todas podamos incluir prendas de cientos y miles de dólares, sí podemos inspírarnos para imitar su actitud, su porte y su fabulosa seguridad que ¡no tienen precio!

