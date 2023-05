JLo con transparente atuendo en NYC no teme revelar su silueta Luego de la gala del Met la diva del Bronx se siente en casa y mejor que nunca en su propia piel, por eso sigue imponiendo tendencias y causando admiración donde quiera que va. ¡Mírala aquí con este look primaveral! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de la gala del Met 2023 la diva del Bronx se siente en casa y mejor que nunca en su propia piel. JLo como artista y empresaria nos sigue sorprendiendo con sus looks durante su gira por la gran manzana y en particular con este que lució para presentarse esta mañana en el Today Show para la promoción de su film The Mother. Jennifer López protagoniza este thriller de altas emociones haciendo el papel de una ex-asesina que intenta dejar atrás su pasado sangriento, solo para retomar el papel una vez más para proteger a su hija separada, incluso cuando otros asesinos la persiguen. Joseph Fiennes, Lucy Paez, Gael García Bernal y Omari Hardwick también protagonizan la película, que se transmitirá en Netflix el 12 de mayo de 2023. Sus estilistas Rob Zangardi y Mariel Haenn eligieron para el programa matutino de hoy emitido desde Manhattan, este look en verde menta para estar a tono con la primavera. Es una propuesta del diseñador italiano Daniel Delcore. La también cantante de 53 años llevó una falda tipo lápiz de auténtica piel y la combinó con un delicado y transparente blusón del mismo tono con amplias mangas acampanadas. Abajo de esta prenda optó por un corset color piel que destacaba su diminuto talle. El remate del look fueron sus sandalias con tiras de vinilo vinilo transparente y tacón puntilla en tono nude. JLO Today show mint look Credit: Instagram Rob Zangardi Delcore es famoso por sus propuestas vanguardistas con exquisitos materiales y colorido. Muchas artistas han caído rendidas a sus gasbulosso diseños como Zenday, Florence y la estrambótica Biorg. Por eso no es de extrañar que JLo con su equipo de estilistas le tengan en su lista de exclusivos contactos. Para complementar la propuesta de estilo un bello maquillaje hecho por Ash K Holm destacó sus ojos pardos acentuados en tonos neutros y tierra que contrastó con sus habituales labios en rosa, fue el remate perfecto para dar a su apariencia un toque suave y sofisticado sin dejar de lado su tradicional glow. JLO Today Show makeup Credit: Instagram Rob Zangardi El cabello de la intérprete de "El anillo" y "Noche más" estaba peinado con un tradicional chignon o moño creado por Lorenzo Martin quien también la preparó para la gala del Met este pasado lunes. Otro detalle a destacar gustos las sencillas pero impactantes candongas o aros en plata que lució, pues los hoops en diversos tamaños y grosor hacen parte de su inconfundible estilo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y luego de este look de mañana tan sofisticado y chic la diva siguió su apretada agenda para transformarse como por arte de magia gracias la ayuda de su afamado equipo de estilistas y maquilladores en otra JLo moderna y seductora vestida de estampado felino de pies a cabeza. No dejes de ver todos los detalles de esta arriesgada propuesta aquí mismo en Ponte Bella.

