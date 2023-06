JLo sube la temperatura con un diminuto enterizo negro con sensuales recortes La actriz presumió su increíble figura con un atractivo modelito de la diseñadora Bao Tranchi mientras promocionaba este nuevo producto de su línea de belleza ¡Aquí te contamos todo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer Lopez derrite nuevamente las redes y esta vez en paños menores con un sensual body tanga negro con aberturas en el pecho y los costados, diseñado por Bao Tranchi, creadora del vestuario en cintas como Los Ángeles de Charlie y Hedwig and the Angry Inch, y por supuesto looks icónicos para la diva del Bronx como aquellos de su actuación en el Superbowl en el 2018. Luciendo este modelito, la actriz de 53 años presumió su tonificada figura para promocionar el lanzamiento de su producto Booty Balm de su línea de belleza JLo Beauty y la reacción de sus fans acompañada de la venta de sus productos ¡no se hizo esperar! Glamorosa como siempre, luciendo un look con maquillaje radiante y natural, con largas extensiones de cabello suelto, la señora Affleck aparece en un vídeo mostrando cómo aplicar el producto mientras le sonríe para la cámara. El lanzamiento del producto ha sido tan popular que tiene a miles de chicas ensayando los productos para aspirar a la silueta de la diva del Bronx. "¡Espléndido! ¿El producto me hará lucir como usted? Por favor y gracias", escribió una persona, mientras que otra comentó: "¡Bella diva!". La fórmula de alto rendimiento es clínicamente probada y está inspirada en el trasero de la actriz, fue creada para reafirmar e hidratar visiblemente la piel y desvanecer la apariencia de las estrías. La fórmula está hecha con ingredientes como extracto de semilla de guaraná, un estimulador natural del cuerpo que contiene altos niveles de cafeína. Por eso ayuda a revitalizar el aspecto de la piel cansada y reduce visiblemente la hinchazón para una apariencia más suave. Otro ingrediente estrella es Pink Pepperslim, un extracto de planta que ayuda a suavizar, difuminar y atenuar el aspecto de las estrías. Por último está el Heptapéptido-7 (HP7), una combinación de siete aminoácidos esenciales que ayuda a estimular la producción natural de colágeno y reduce los signos visibles del envejecimiento de la piel. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y para rematar esta ahora viene en versión miniatura que la misma estrella por supuesto utiliza e invita a sus millones de seguidoras a seguir su ejemplo mientras demuestra cómo debe ser aplicada. "Aplica una cantidad generosa en el trasero, los muslos, la cintura y en cualquier área en la que desees ver una reafirmación visible", recomienda. "Masajea sobre la piel bien seca luego del baño con movimientos circulares hasta su total absorción", prosigue. "Y no olvides usar tu Booty Balm solo, no lo combines con otras cremas o lociones para que no se te formen grumos". JLO de negro Celebrity Sightings In New York City - May 04, 2023 Credit: James Devaney/Getty ¡Ay querida JLo! Todas soñamos con tu silueta, producto de serios cuidados, dietas, ejercicio y por supuesto buenos productos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image JLo sube la temperatura con un diminuto enterizo negro con sensuales recortes

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.