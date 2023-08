JLo acaba de ponerse esta prenda en Italia y tiene el 50% de descuento ¡Antójate! ¡No lo vas a creer! Te damos todos los detalles para que adquieras el sensual top que Jennifer López presumió en un paseo por las calles de la bella isla de Capri y durante un almuerzo Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López causa sensación con cada salida bien sea diurna o nocturna durante sus vacaciones de verano. Rodeada de un séquito de empleados y asediada a cada instante por sus fanáticos sigue aprovechando cada minuto en Italia, pues año tras año la paradisiaca isola di Capri le brinda inolvidables momentos. El sábado pasado resolvió salir de compras con un look fresco y apropiado para el extremo calor de la temporada y optó por una infalible combinación en blanco y negro que aspira e imita a copiar su look. Jennifer Lopez bikini top Capri Credit: Grosby Group Seleccionó unos pantalones de lino blancos de talle alto, corte recto con estampados florales en los extremos del diseño, un ligero blusón en el mismo tono, un top de bikini negro y un coqueto sombrero. Como no perdemos la pista a sus pasos descubrimos que el top es de la marca italiana Calzedonia, que hace parte del grupo de moda de marcas como Intimissimi, casa de la cual es ella es embajadora desde hace un par de años. Nos dimos pues a la tarea para encontrar este top tan chic en redes y nos sorprendimos al ver que no solo está disponible sino que tiene un descuento maravilloso que rebaja su precio en un cincuenta por ciento. Se trata del top Hollywood que trae en el pecho un anudado al cuello en forma de triángulo que enmarca la zona del busto con mucha sensualidad. Normalmente su precio es de $50 pero en estos momentos cuesta $25, para que te entusiasmes y salgas a buscarlo aquí en el sitio web de la marca. Calzedonia.com JLO CALZ TOP Credit: Calzedonia Con ese mismo look festejó su regreso al restaurante Aurora con una torta y velas encendidas mientras era aplaudida por un grupo de amigos que también celebraban entre otras su pasado cumpleaños en Julio y el lanzamiento de su marca de bebidas DeLola. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Jennifer lució por supuesto fabulosa con un look divino y perfecto para el verano, que pocas se dan el lujo de lucir con tanta gracia y confianza. El desfile de modas no se detiene nunca para la bella diva.

