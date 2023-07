JLo inspira esta manicura super trendy en la semana de su cumpleaños ¡cópiala! Para celebrar el cumpleaños de la diva del Bronx su manicurista Tom Bachik crea un diseño de uñas fiel a su estilo y muy fácil de imitar. ¡Aquí te decimos cómo recrearla! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López cumplió este 24 de Julio 54 años luciendo más joven y radiante que nunca. Año tras año se consolida cada vez más como un ícono de estilo no sólo en su vestuario sino en todos los detalles de arreglo personal que complementan cada uno de sus looks. Sus peinados, su maquillaje y por supuesto sus manicuras son producto del talento de su fiel equipo de expertos que la acompañan y asesoran en todo momento, desde sus presentaciones profesionales hasta sus alfombras rojas y los momentos más íntimos o especiales de su vida, como su reciente matrimonio con Ben Affleck. Hablando de manicuras y para festejar su onomástico, Tom Bachik el manicurista más prestigioso de Hollywood creó esta propuesta en blanco y negro llamada "Tuxedo nails" inspirada en uno de los videos de la icónica cumpleañera en el que aparece bailando ataviada con un bañador bicolor en blanco y negro. Son muchos los años que llevan juntos creando tendencias, algo que Bachik le reconoce y agradece con un especial carrusel de instantes en el que vemos a la actriz y cantante presumiendo diversos diseños de uñas que por supuesto enloquecen e inspiran a sus fanáticas a recrearlas. Si quieres lograr esta manicura inspirada en JLo que ideó su gran amigo Bachik, el consejo de los expertos es aplicar primero la base en tono negro en toda la superficie de la uña y dejar secar muy bien. Luego, con una brocha de esmalte fina y delgada se puede trazar una línea en forma de medialuna en la parte superior de la uña con el color blanco, se deja secar y luego se procede con una brocha más gruesa a rellenar la punta aplicando una primera capa de esmalte en toda la zona. Se debe repetir para enfatizar la intensidad del blanco dos o tres veces. Cuando todas las capas estén secas se puede aplicar finalmente una capa de brillo ¡y listo! Aquí te damos opciones de algunos de nuestros esmaltes favoritos con los que puedes lograr tu manicura: La primera opción de esmalte blanco es de Deborah Lippmann. El tono es Like a Virgin. $20. deborahlippmann.com Deb Lippmann white Credit: Deborah Lippmann cortesia Otra gran alternativa de secado rápido es Sally Hansen Insta-Dri en el tono White on Time. $6.99. sallyhansen.com Sally white Credit: Sally Hansen cortesia Y ahora vamos con los esmaltes en negro. Uno que nos encanta para lograr un efecto tipo gel y de mayor duración es este de OPI, en el tono Black Onix. $11.49. opi.com OPI Black onyx Credit: OPI cortesia También probamos otro de Essie maravilloso, en negro profundo y vibrante de para dar un aspecto lustroso con solo aplicar una capa sobre las uñas naturales. Essie Nail Polish en Licorice. essie.com Essie black Credit: Essie cortesia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Jlo uñas BW Credit: Instagram Tom Bachik ¡Así tendrás tu manicura super trendy para presumir tus manos al estilo único de JLo!

