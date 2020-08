JLo enloqueció a sus fanáticos al anunciar su nueva línea de belleza La línea incluirá maquillaje y productos para el cuidado de la piel Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir A sus casi 51 años, Jennifer López pareciera no tener límites y tampoco mucho tiempo libre. Y es que la artista no solo está constantemente haciendo música o películas, sino también prestando su imagen para campañas publicitarias- en este momento es la cara de Versace, Coach y Guess-, sin olvidarnos de su participación en el show de telerrealidad World of Dance y de la colección de zapatos y carteras que creó para la tienda DSW. Como si todo eso fuera poco, ahora nos sorprendió anunciando que muy pronto lanzará su nueva línea de belleza. ¡Omg! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque desde hace un buen tiempo ya teníamos una idea de que la cantante estaba preparando una colección de productos de belleza, no la habíamos visto volver a mencionar el tema ni en entrevistas ni en las redes sociales hasta ahora que publicó unas hermosas fotos y usó el #Jlobeauty coming soon. En la imagen o mejor dicho el selfie, la artista aparece luciendo un rostro superbronceado con un color de labios nude y sombras en color bronce, algo que nos hace asumir que entre sus primeros lanzamientos vamos a ver estos productos y por supuesto estos tonos, que sin lugar a duda son los que mejor le van a la cantante. Pero de lo que sí estamos seguras es de que la línea de López no solo tendrá maquillaje, sino también productos para el cuidado de la piel. Resulta que a finales del año pasado la artista hizo una solicitud para registrar su marca JLo Beauty y entre los productos que se encentran en la patente hay hidratantes, sueros, limpiadores faciales, cremas para el cuerpo y mascarillas entre otras cosas, y por supuesto, maquillaje. Lo cierto es que, si esos productos tienen el secreto de la eterna juventud de López, todas los queremos ya. Esperamos que los podamos obtener muy pronto. ¿Comprarías los productos de belleza de la cantante?

