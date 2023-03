JLo enciende las redes con su nueva campaña como embajadora global de Intimissimi La cantante y actriz es oficialmente el rostro de esta lujosa firma italiana de lencería y revela cuál es su pieza favorita de la colección. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López sigue cosechando éxitos en su carrera y ahora se embarca en una nueva aventura con la marca de lencería italiana Intimissimi, convirtiéndose en la nueva embajadora global tal como lo hicieron en el pasado estrellas internacionales, como Irina Shayk y Sarah Jessica Parker. "Ya casi está aquí. No puedo esperar a que veas lo que tengo reservado con @intimissimiofficial. Clic en mi biografía para obtener una vista previa de la colección", fue el mensaje que utilizó la cantante de origen puertorriqueño en sus redes sociales para revelar la noticia junto a unas fotografías súper sexis modelando piezas de la nueva colección en azul cian, rojo coral y rosa fucsia. "Me siento conectado con Intimissimi", dijo López en una entrevista a Bazaar. "Animan a las mujeres a sentirse seguras de sí mismas y, lo que es más importante, ¡a abrazar ese sentimiento! Los diseños reflejan eso. Todas sus piezas son elegantes, lujosas y ponibles. Te sientes inspirada y empoderada tan pronto como te lo pones". Sobre su pieza favorita de la colección que son brasiers, pijamas en satín, bodysuits, kimonos en diferentes colores, la empresaria de 53 años dijo que es una amante de las sedas y que los pijamas y batas son esenciales para estar en casa. Destacó que le encantan también los sujetadores y bragas con los detalles de encaje. Gioia Pretty Flowers Super Push-Up Bra de Intimissimi. $69.00. intimissimi.com. Jennifer López Jennifer López JLo Left: Credit: Cortesía Intimissimi Center: Credit: Cortesía de Intimissimi Right: Credit: Cortesía de Intimissimi SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El año pasado, mientras viajaba a Italia, la esposa de Ben Affleck descubrió la marca. "Amo Italia, la gente, la moda, la cultura, la comida y la historia. "Cuando descubrí Intimissimi, inmediatamente me atrajeron sus preciosas sedas, encajes románticos, hermosos cortes favorecedores y diseños intrincados", dijo en un comunicado.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image JLo enciende las redes con su nueva campaña como embajadora global de Intimissimi

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.