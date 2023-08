JLo deslumbra en una discoteca Capri con este provocativo look y ¡sin Ben a la vista! Sorprendimos a la diva del Bronx cantando, bailando y conmocionando el local con su sensual baile en una divertida noche de kakaroke en la isla italiana mientras presumía este brillante "modelito" Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Jennifer López con su estilo único sigue aprovechando cada minuto de su verano en Italia y como siempre la preciosa isola di Capri le brinda inolvidables momentos para lucirse. Este fin de semana no fue la excepción, la hemos visto disfrutar de la gastronomía local probando platillos de pasta y otras especialidades, pasear o gozar del mar mediterráneo mientras está dedicada promocionar su nuevo producto DeLola, una atractiva bebida tipo spritz. Jennifer López, 54, continúa desafiando el paso de los años en un atrevido bikini Credit: Photo © 2023 Backgrid UK/The Grosby Group También encontró tiempo para cenar y divertirse en la noche haciendo lo que más le gusta: cantar sus temas más populares, bailar y gozar a su propio ritmo en una sesión de karaoke que ya le dio la vuelta al mundo en la que estuvo rodeada de amigos pero sin su marido Ben Affleck. En la taberna Anema e Core en Capri. Jennifer lució por supuesto espléndida y muy a la moda con un look divino y perfecto para una disco, que pocas se dan el lujo de lucir con tanto desparpajo pero que todas queremos copiar. Se trató de un mini vestido de lentejuelas plateado que se ciñó a su silueta a la perfección, revelando sus tonificadas piernas y dejando entrever su cinturita de quinceañera. El diminuto diseño con prominentes mangas largas tampoco requería de un escote exagerado, ni mayores detalles para que la actriz empresaria y cantante derrochara su habitual sensualidad. Jennifer Lopez Credit: Backgrid UK/The Grosby Group JLo complementó su look con aretes plateados, un vistoso anillo que lució en la mano en la que sostenía el micrófono para cantar y una coqueta carterita tipo baúl con herrajes dorados. Llevó también un desenfadado recogido que desafió el calor de la disco y destacó a la vez el brillante diseño. Su maquillaje se enfocó en la mirada, destacando sus ojos con sombras ahumadas y pestañas postizas. Por supuesto tampoco faltaron sus habituales labios nude. A sus 54 años López no solo sigue dictando cátedra de estilo sino moviéndose con un pasión y ritmo como demuestran los videos captados durante el evento que ya están dando la vuelta al mundo gracias al movimiento de sus caderas y tau rasero al ritmo de la música contagiosa.¡Definitivamente fue una emotiva fiesta! SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Nos encanta ver a Jennifer tan alegre y activa, aunque sólo nos queda una duda: ¿Será que antes de que termine su gira por Italia la veremos acompañada de su maridito? Aunque no sea el más rumbero, los fans de la pareja gozamos con sus apariciones en público en las que se destacan por su estilo siempre chic y a la moda.

