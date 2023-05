JLo deslumbra con atrevido look marfil en una premiere en Los Ángeles junto a su marido La diva del Bronx sigue promocionando su película The Mother y causó furor con su revelador vestuario. Posó en la alfombra muy acarameladita con Affleck luego de un pequeño desacuerdo. ¡Detalles aquí! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JLo no se detiene en su meteórica carrera. Esta semana ya de regreso en California sigue promocionando su último trabajo cinematográfico. Anoche asistió al estreno en Los Ángeles de The Mother de Netflix que se llevó a cabo en el Westwood Regency Village Theatre. Para deleite de sus fans escogió para la alfombra un conjunto de tres piezas de lentejuelas color marfil seleccionado por su estilista Rob Zangardi y confeccionado por la marca italiana Brunello Cucinelli. La actriz vestía un largo y holgado abrigo, un crop top que, más bien parecía un revelador bikini, y una maxi falda a juego. Combinó su atuendo con aretes de oro y brillantes además de un bolso de Tyler Ellis. Llevaba su cabello semi recogido para dar protagonismo a sus accesorios y su habitual maquillaje glamoroso enfatizado en la mirada y con sus labios en tono nude. JLO LOS ANGELES LOOK THE MOTHER Credit: Getty/ Charley Gallay Su esposo, de 50 años, la acompañó a su paso por la alfombra. La pareja siempre mantiene la armonía en las propuestas de vestuario. Por eso para la ocasión Ben Affleck se puso un traje completo negro y una camisa blanca pero sin corbata. Antes de posar para los cientos de fotógrafos que les esperaban en la llegada al evento, algunas cámaras captaron una especie de intercambio de palabras y sus semblantes se veían bastante serios instantes previos a la alfombra roja. Pero en cuestión de segundos, volvieron al "modo Hollywood" con sonrisas radiantes y besos dignos del escenario. JLO Y BEN The Mother Los Angeles Premiere Credit: Getty/ Charley Gallay Expertos de moda que siguen a la pareja y a la diva por supuesto, calificaron el look como extremadamente aburrido. El dúo de fashionistas Tom and Lorenzo famoso por sus opiniones en materia de alfombras rojas lo tachó de "Absolutamente genérico". "Esto no es lo que queremos ver de nuestras parejas de celebridades de la lista A. ¿Dónde está el brillo? ¿El fuego? ¿Por qué encasillarse en tonos neutrales, por el amor de Dios?", comentaban alarmados. A nuestro parecer Jennifer López sabe muy bien cómo proyectar su imagen y creemos que requiere poco para lucir sofisticada y sensual, y una pieza tan sencilla pero a la vez tan reveladora como su crop top bastaba para causar impacto en esta ocasión. Tal vez al asistir en pareja se trataba ante todo de mantener un balance de tonos y de que no ninguno acaparara la atención por encima del otro. Como ya hemos mencionado en artículos relacionados, la actriz de 53 años, protagoniza este thriller de altas emociones haciendo el papel de una ex-asesina que intenta dejar atrás su pasado sangriento, solo para retomar el papel una vez más para proteger a su hija separada, incluso cuando otros asesinos la persiguen. Joseph Fiennes, Lucy Paez, Gael García Bernal y Omari Hardwick también son parte del elenco de The Mother película que ya estará disponible en Netflix a partir de mañana 12 de mayo de 2023. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque hemos a visto a nuestra diva más deslumbrante en otros eventos, no dejamos de apoyarla y sólo esperamos que su carrera y matrimonio sigan viento en popa.

