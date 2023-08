JLo derrite las redes con su estilo en este mes de Agosto ¡mira sus mejores looks! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Jlo flores Credit: Instagram Jennifer lopez Jennifer López deslumbra en el mes de su cumpleaños derrochando salud, glamour y estilo único. Hace poco compartió en redes no solo los momentos más especiales de este caluroso Agosto sino también el primer aniversario de bodas con su adorado Ben Affleck. ¡Aquí te mostramos su selección de imágenes más reveladoras! Empezar galería Ponte a raya Jlo rayas Credit: Instagram Jennifer Lopez Con esta imagen cargada de elegancia y estilo clásico, JLo demuestra que las prendas a rayas en blanco y negro son un clásico del verano que nunca pasará de moda. Tanto horizontales como verticales las rayas se prestan para infinidad de combinaciones, eso sí acompañadas siempre por bellos accesorios. ¿Viste el detalle del sombrero marcado con las iniciales de la diva? 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio A todo color Jlo circus dress Credit: Instagram JLo Todo un carrusel de color, sensualidad y movimiento vibra en este elegante traje de seda estampado que JLo escogió para una noche de verano en Italia. Lo complementó con altas plataformas doradas y el cabello recogido. 2 de 6 Ver Todo Si de amarillo vistes... Jo amarillo Credit: Instagram Jennifel Lopez Deslumbrante con una túnica de tafetán amarillo, accesorios acordes de Valentino y un collar de Versace, Jennifer López se vistió de sol radiante, ese mismo que brilla en Agosto, mes de su signo zodiacal Leo. 3 de 6 Ver Todo Anuncio Reina del verano Jlo tunic Credit: Instagram Jlo Con un diminuto bikini rojo, un sombrero bien calado, un bolso de lona y una despampanante túnica de estampado floral, nadie pone en duda que llegó la reina del estilo y del verano a robarse todas las miradas en la costa mediterreanea. 4 de 6 Ver Todo Toque retro Jlo scarf En sus vacaciones en Italia, la diva del Bronx gozó mil instantes bajo el sol, eso sí luciendo siempre glamorosa con toques de estilo que aportan accesorios infalibles como un pañuelo de seda anudado en la cabeza, lentes de sol y sus aros de oro que la caracterizan. 5 de 6 Ver Todo Intimísima Jlo intimi Credit: Instgram Jennifer lopez Como embajadora de la marca italiana Intimissimi JLo no teme presumir su silueta con los sensuales conjuntos de ropa interior que de inmediato se agotan en las tiendas y el sitio web de la marca. ¿Quién no quiere lucir como ella? 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

