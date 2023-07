JLo, Beyoncé, Kim Kardashian... mira todas las celebridades presentes en la fiesta en blanco de los Hamptons Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Celebridades fiesta en blanco 4 de julio Hamptons Michael Rubin Credit: Instagram (2)// Backgrid/The Grosby Group Ya se ha convertido en una tradición, el multimillonario Michael Rubin celebró una megafiesta en su mansión de los Hamptons el 4 de julio, con una lista de invitados VIP que deben asistir vestidos de blanco. Desde Jennifer López y Ben Affleck a Beyoncé y Jay Z, pasando por Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio o Justin y Hailey Bieber, mira quién no se perdió este glamoroso evento. Empezar galería Beyoncé Celebridades fiesta en blanco 4 de julio Hamptons Michael Rubin Junto a su esposo Jay Z, la cantante posó con este vestido de Jacquemus con cuerpo estilo corsé y falda de encaje blanco de $3,200 y atención, unas gafas decoradas con cristales de Dolce & Gabbana que pueden ser tuyas por ¡$3,355! 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Celebridades fiesta en blanco 4 de julio Hamptons Michael Rubin Credit: Backgrid/The Grosby Group Acompañada de Ben y los hijos de este, la nuyorican causó sensación con este modelo blanco de falda plisada y cuerpo con aberturas que combinó con una cartera Valentino. 2 de 8 Ver Todo Kendall Jenner Celebridades fiesta en blanco 4 de julio Hamptons Michael Rubin La modelo se divirtió con un grupo de amigas luciendo este minivestido de tirantes finos con escote profundo con el que presumió sus kilométricas piernas. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Winnie Harlow Celebridades fiesta en blanco 4 de julio Hamptons Michael Rubin Credit: Instagram La modelo fue una de las más atrevidas con este enterizo de tul transparente con detalles de plumas en la cintura que combinó con sandalias y cartera plateadas. 4 de 8 Ver Todo La La Anthony y Kim Kardashian Celebridades fiesta en blanco 4 de julio Hamptons Michael Rubin Credit: Instagram La conductora llevó un vestido elastico con detalles transparentes y tacones de brillos. Por su parte, Kardashian eligió un top semitransparente ($1,860) de Alaïa con falda a juego, con tan mala suerte que otra invitada -y no una cualquiera, sino la exnovia de Kanye West, Chaney Jones - llevó la versión vestido del diseño. 5 de 8 Ver Todo Hailey Baldwin Celebridades fiesta en blanco 4 de julio Hamptons Michael Rubin Credit: Splash News/The Grosby Group La modelo y empresaria nos sedujo con un sensual vestido blanco largo hasta el suelo, de silueta ajustada y cuello halter, de la marca colombiana Maygel Coronel. Para complementar su look lució múltiples capas de collares de plata y diamantes, pendientes de diamantes y un bolso cuadrado de cuero blanco. 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Kelly Rowland Celebridades fiesta en blanco 4 de julio Hamptons Michael Rubin Romántica y sexy la cantante apostó por este bustier de encaje de la firma Dolce & Gabbana ($1,275) y pantalones de tiro alto. 7 de 8 Ver Todo Emily Ratajkowski Celebridades fiesta en blanco 4 de julio Hamptons Michael Rubin Credit: Backgrid/The Grosby Group Disfrutando de la fiesta, en la que hubo actuaciones musicales de artistas como Usher o Neyo, captamos a la actriz con este sensual modelo blanco transparentes de aires lenceros, con volantes fruncidos y tirantes. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

