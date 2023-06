JLo, Amara, Chiquibaby... el maxivestido es la prenda estrella del verano ¡inspírate con los de estas famosas! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Inspirate maxivestidos famosas estilo Credit: Instagram (2)/ Thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images Esta pieza cómoda, fresca y versátil es clave para afrontar el calor de verano con estilo. Juega con los accesorios y podrás lucirlo en cualquier ocasión. Empezar galería Jennifer López Inspirate maxivestidos famosas estilo Credit: Thecelebrityfinder/Bauer-Griffin/GC Images La Diva del Bronx apostó por este modelo con mangas con volantes, botones en el frente y estampado geométrico para salir de compras y lo acompañó con. unas increíbles sandalias. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara Inspirate maxivestidos famosas estilo Credit: Instagram La actriz, y ahora empresaria de belleza, modela los vestidos de su línea para Walmart siempre que tiene ocasión, como este diseño amarrado al cuello con un escote coqueto y estampado abstracto en diferentes tonos azules. Con zapato plano o tacón, es ideal para el calor. 2 de 7 Ver Todo Amara La Negra Inspirate maxivestidos famosas estilo Credit: Instagram Así de exótica vimos a la cantante quien siempre llama la atención con sus atuendos. La también empresaria optó por accesorizar este vestido de un solo hombro y estampado de palmeras con llamativos collares que añadieron un toque étnico a su look. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Chiquibaby Inspirate maxivestidos famosas estilo Credit: Instagram Los tonos morados y rosados son una de las tendencias más fuertes de la temporada y la comunicadora no dudó en apostar por esta paleta con su vestido de escote cuadrado y mangas con volantes, estampado con flores. ¡Súper favorecedor! 4 de 7 Ver Todo Ana Patricia Gámez Inspirate maxivestidos famosas estilo La conductora eligió este modelo azul real con una abertura bajo el pecho y falda semiplisada que puede servir para un paseo por el campo o cena con amigas, depende de con qué lo combines. 5 de 7 Ver Todo Daniela Álvarez Inspirate maxivestidos famosas estilo Credit: Instagram Nos encanta este modelo con cuerpo de ganchillo, espalda al aire y falda de flecos en tres alturas y tonos degradados que lució la modelo ¡con zapatillas! 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Michelle Salas Inspirate maxivestidos famosas estilo Credit: Instagram Los estampados estilo tie-dye o degradados nos transportan de inmediato a un ambiente relajado y veraniego, como la playa por la que paseó la influencer con su modelo morado hasta los pies, con la espalda al aire y aires hippies. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

