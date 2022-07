JLo, Francisca, Adamari... mira las mejores fotos que han compartido las celebridades sin maquillaje Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Famosas sin maquillaje en redes sociales Credit: Instagram Aunque no lo parezca, las famosas son mujeres normales... hasta cierto punto. Tendrán una cuenta corriente más abultada pero es refrescante ver cómo sus rostros cambian cuando no llevan ni una gota de maquillaje, igual que el resto de las mortales. Empezar galería Salma Hayek La hermosa mexicana suele ser sincera con sus seguidores, como durante la pandemia cuando mostró sus canas sin temor. Y no nos extraña pues luce increíble a sus 55 años. 1 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López La polifacética artista ha publicado varias imágenes de su rostro sin maquillaje e incluso videos para promocionar las bondades de su línea de belleza JLo Beauty. 2 de 10 Ver Todo Erika Buenfil Erika Buenfil Coronada como reina de las redes, la mexicana no dudó en mostrarse recién levantada par dar los buenos días a sus seguidores. 3 de 10 Ver Todo Anuncio Adamari López Adamari López Credit: Instagram Adamari López Siempre bella, la puertorriqueña ha publicado en varias ocasiones el antes y después cuando se alista para alguna premiación así como cuando se somete a algún tratamiento estético. 4 de 10 Ver Todo Francisca Francisca Credit: Facebook Francisca La dicharachera conductora no teme mostrarse tal y como es. En los últimos meses la hemos visto compartir su viaje por recuperar su peso, y su rostro ojeroso sin pizca de maquillaje. 5 de 10 Ver Todo Kim Kardashian No sabemos si es la influencia de Pete Davidson o la intención de promocionar su línea de cuidado para la piel Skkn, pero en los últimos meses tanto en las redes como en su show de telerrealidad, hemos podido admirar a la empresaria sin maquillar. 6 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lady Gaga Aunque es fundadora de una línea de maquillaje, la cantante presume de una piel espectacular y se ve casi irreconocible cuando la deja al natural. 7 de 10 Ver Todo Karol G Para su primer aportada de Vogue, la colombiana eligió no llevar apenas maquillaje para poner en valor la importancia de amarse a uno mismo y la belleza natural. 8 de 10 Ver Todo Adele La cantante británica compartió esta imagen para celebrar su último cumpleaños. Tras un drástico cambio de peso y una nueva pareja, está en su mejor momento. 9 de 10 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Christina Aguilera Así de rejuvenecida se ve la superestrella de origen ecuatoriano cuando huye de los artificios cosméticos. 10 de 10 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

