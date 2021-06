Jimmy Choo y Billy Porter se unen para lanzar una colección de zapatos de género neutro El actor y fashionista le dio un toque cool y divertido a algunos de los estilos más icónicos de la marca. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Jimmy Choo es una de las marcas de zapatos más prestigiosas y conocidas del mundo. Sus diseños han sido usados por algunas de las estrellas más importantes y también por primeras damas. Y no olvidemos que era una de las marcas favoritas de Carrie Bradshaw, el personaje que Sarah Jessica Parker interpretó en la serie Sex & the City. Las nuevas propuestas de la marca siempre llaman mucho la atención, pero esta nueva colección, es sin duda una de las más especiales. Resulta que Billy Porter se unió a Jimmy Choo para diseñar una colección de zapatos que pueden usar tanto hombres como mujeres y cuyos tamaños llegan hasta el 15, que sería una talla 13 en zapatos de hombres. "He aprendido que en los únicos zapatos en los que tengo que entrar, son los míos", dijo el actor en un video en el que introduce la colaboración. "Esos son grandes zapatos para llenar". Para crear la exclusiva colección, Porter se fue a los archivos de la marca y seleccionó algunos de los diseños más icónicos y les agregó colores más llamativos, estampados y acentos metálicos. En pocas palabras, les puso su toque. Y es que el actor es también conocido por sus espectaculares y originales atuendos, que lo han convertido en un fashionista por excelencia. La línea incluye elegantes zapatos de punta, botas y mocasines en materiales como la gamuza, colores como el azul y el marrón, y hasta estampado animal. La colección también incluye un clutch oversized. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta colección está dedicada a mi mamá, cuyo sueño más grande como mujer incapacitada, era tener la oportunidad de caminar en un par de zapatos de tacón. Ella nunca tuvo la oportunidad de cumplir ese sueño, pero yo lo hago en su representación para que todo el mundo lo vea", dijo Porter en un comunicado. "Mi mamá es la personificación de cómo luce el verdadero amor incondicional. Y siendo esta una colección de género neutro, mi misión es liberar la gente de las cadenas que bloquean la autenticidad en todos los niveles". Para celebrar el lanzamiento de tan significativa colección, Jimmy Choo está donando $100,000 a la fundación The Trevor Project, que es muy importante para Porter, y la cual trabaja para disminuir los suicidios en la comunidad LGBTQ. La colección está disponible para pre-ordenar en jimmychoo.com

